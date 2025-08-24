Drake Bell lanza mensaje para Mariana Botas y pide que la salven de la eliminación

La tensión en La Casa de los Famosos México 2025 crece cada día, y este domingo 24 de agosto podría ser decisivo para Mariana Botas, quien se encuentra en riesgo de convertirse en la cuarta eliminada del reality. Su participación ha estado llena de emociones, estrategias y conflictos, lo que ha hecho que su nominación genere gran expectativa entre la audiencia y desate campañas en redes sociales para mantenerla dentro.

No obstante, la actriz no enfrenta esta situación en solitario. Además del respaldo constante de sus fans y de sus compañeras del pódcast Envinadas, recientemente recibió un apoyo inesperado desde el extranjero: nada menos que de Drake Bell.

El cantante y actor estadounidense, recordado mundialmente por su papel en la serie Drake & Josh, sorprendió al compartir en sus redes un mensaje directo para animar a la mexicana. En un breve video, pidió a los seguidores del programa que votaran por Mariana para evitar su salida.

“Hola, Mariana. Soy Drake Bell, escuché que estás nominada. Te deseo lo mejor dentro de la casa. ¡Buena suerte! Todos vayan y voten por Mariana Botas. Buena suerte… te veo cuando salgas”, expresó el artista en la grabación, donde aparece sonriente y relajado.

INSTAGRAM/@drakebell

El clip rápidamente se viralizó, generando múltiples reacciones tanto en plataformas digitales como en medios de comunicación. La mención de Bell no solo dio un toque internacional al programa, sino que también despertó curiosidad en el público respecto a la relación que mantiene con Mariana.

Aunque el músico evitó pronunciarse sobre la supuesta salida a un antro con la actriz (un tema que ella misma mencionó dentro de la casa), sí confirmó que existe una amistad cercana entre ambos. Para muchos, este gesto público fue una muestra de que su vínculo trasciende lo meramente profesional.

Mientras tanto, dentro del reality, Mariana ha atravesado semanas cargadas de alianzas, roces y momentos emotivos. Su permanencia en la competencia dependerá del voto del público, que decidirá si continúa o si deberá abandonar la casa este domingo.

BB