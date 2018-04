Lety López refresca la música ranchera

La música regional mexicana es un género que se ha quedado en el corazón del público porque representa nuestra identidad y tradiciones. Sin embargo, es música a la que no se le apoya lo suficiente en las estaciones de radio y demás ventanas ahora que las plataformas digitales existen; pero hay artistas como Lety López que están abriendo puertas para que el género se renueve y las nuevas generaciones se interesen en escucharlo y consumirlo.

“Este tema está grabado en Los Ángeles. Soy amante de la música mexicana desde chiquita, siempre he pensado que hay que renovarla, defenderla y apapacharla y que más jóvenes la escuchen".

En entrevista cuenta la cantante tapatía que su misión en la vida es reavivar esta esencia mexicana a través de la música, y lo está logrando. Lety está promoviendo su nuevo sencillo “Por este amor”, una balada ranchera con un toque de norteño que ya comienza a tener difusión en radio y redes sociales y que la gente está recibiendo con mucho cariño.

“Este tema está grabado en Los Ángeles. Soy amante de la música mexicana desde chiquita, siempre he pensado que hay que renovarla, defenderla y apapacharla y que más jóvenes la escuchen, yo creo que es importante comenzarla a consumir. Y quise traer este sencillo titulado por ‘Este amor’, es una fusión entre mariachi y un poco de norteño, pero con un sonido muy actualizado para que los jóvenes se comiencen a familiarizar más con la música latinoamericana”.

Lety decidió grabar este tema después de escuchar el consejo de Pepe Garza, líder de la industria de la radio en Estados Unidos en el terreno de la música popular. Él le dijo que esta canción era ideal para ella. “Hay una ola donde estamos escuchando al mariachi con fusiones, este tema llega mucho al corazón, es un cover de La Banda MS”.

De hecho, el próximo 23 de abril, Lety estrenará el videoclip de esta canción, en la realización del video hace un homenaje a grandes artistas mexicanas como Frida Kahlo, Dolores del Río y María Félix. Otro de los caminos que quiere abrir Lety a través de la música es que más mujeres se interesen en el regional mexicano.

“Siento que hacemos falta muchas mujeres en este género y no es por falta de talento, porque hay mujeres muy talentosas que cantan la música ranchera, pero de repente nos asusta un poco no tener los espacios, ni el impulso para que nos promuevan, pero yo me amaino y vamos con todo”.

La cantante destaca que personalmente le ha costado mucho trabajo mantenerse en esta carrera, que ha recibido muchos “no”, pero es persistente y toma lo bueno de las negativas y lo que no le sirve lo deshecha para buscar los “sí” que la impulsen en su trayectoria como intérprete, a la par de seguir forjándose como actriz de teatro musical, sigue siendo estrella invitada de “Mentiras, el musical”, el 14 de abril se presentará en la Ciudad de México con este montaje. En Guadalajara estará presente el 31 de agosto en el marco del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería.

Arropada por Pepe Aguilar

Luego de ganar el certamen “La reina del mariachi”, que promovió Pepe Aguilar en redes sociales, Lety abrió los conciertos del músico durante un año y parte del premio era también la producción de un disco, el proyecto sigue en pie, son 10 temas, cinco covers y cinco inéditos. Ahora mismo están en el proceso de los arreglos para luego meter la voz. Por lo pronto, antes de la llegada de este álbum, Lety publicará otro sencillo que será más movido sin perder la esencia de la música mexicana.

Por otra parte, en junio TV Azteca lanzará de nueva cuenta “La Academia”, Lety perteneció a la tercera generación. “Ya es un proyecto que ha estado mucho tiempo al aire, sin embargo, como ha descansado un tiempo, quizá regrese con fuerza, yo todavía pienso que puede suceder y sobretodo que apoyen a los muchachos, yo pienso que esa es la clave, una vez que sales viene el camino más difícil que es mantenerte, es complicado, necesitas el respaldo de la gente que te está promoviendo y que está creyendo en ti. Lo único que deseo con todo mi corazón es que sea un espectáculo renovado y que hay total apoyo para los artistas”.