Leonel García estrena "45RPM"; regresará con Sin Bandera

El cantautor mexicano Leonel García acaba de lanzar su reciente material discográfico "45RPM", el cual tiene este título porque lo desarrolló el año pasado cuando tenía 45 años y porque también homenajea a los tiempos de la música, pues está se grababa a "45 Revoluciones Por Minuto".

En este material tiene varias colaboraciones, por ejemplo con los Daniel, Me Estás Matando; Ximena Sariñana y Jonaz; Pedro Capó y Dani Martín; Sabino y Nicole Zignago. Con cada uno de estos artistas, Leonel logra llevarlos a su atmósfera sonora y estos a su vez lo nutren de su particular manera de interpretar y desarrollar la música.

"Las participaciones que hago, las hago siempre pensando en quién soy fan, básicamente ese es como el argumento que utilizo… gente que me atrae, que me llama la atención y a la que admiro, ya sea de hace mucho tiempo o de hace poco. Y muchas de estas colaboraciones son jóvenes, chavos mucho menores que yo, que están haciendo cosas muy interesantes, llámese Nicole los Daniel, Me Estás Matando o Sabino", comparte en entrevista para EL INFORMADOR, reiterando que lo que le interesa es que estos talentos "traigan a la mesa sus características, lo que ellos son y su manera de interpretar, sus voces e inclusive sus letras, me encantan que vengan y le den la vuelta a la canción, porque así el disco también adquiere elementos más contemporáneos y yo aprendo mucho".

Leonel es reacio a los shows en streaming porque prefiere la cercanía e intimidad con la audiencia, sin embargo, entiende la realidad que vivimos tras la pandemia, pero encontró una manera de ceder, "Amor Vivo Tour", es la gira que tendrá su arranque oficial el próximo 12 de junio en el Teatro del Parque Interlomas de la Ciudad de México en formato presencial para un aforo de 400 a 500 personas, el cual se transmitirá vía streaming en e-ticket.

Leonel García vuelve con Sin Bandera

Leonel y Noel como Sin Bandera cumplieron 20 años y por motivos de la pandemia no pudieron celebrar dicho acontecimiento, el festejo lo recorrieron al 2022, la intención es lanzar un nuevo disco y adelanta que podrían estar sacando avances del material durante este 2021.

"Vamos muy bien, está bien emocionante, fue nuestro aniversario 20 este año, pero no pudimos festejar, será hasta el año entrante, y hemos estado haciendo algunos planes muy bonitos, queremos que Sin Bandera tenga un nuevo disco completo, es algo que nos parece muy importante y que no habíamos hecho en muchos años, un álbum de 10 canciones como fue el primero que hicimos y estamos en eso", además comparte que seguramente también se dará una gira musical.

Resalta que ahora que se han sentado a componer y que sus historias de vida han cambiado, porque son padres de familia y ya están en sus 40s, "resulta que Sin Bandera suena muy parecido todavía, la combinación que hacemos Noel y yo termina por generar ciertas melodías y letras que nos recuerdan los trabajos anteriores". Pero sí persiste una evolución de acuerdo a las vivencias que tienen ahora.

AC