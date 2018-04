Lenny Kravitz y el rock de una generación

Luego de visitar Ciudad de México y Monterrey, finalmente el público de Guadalajara pudo encontrarse con Lenny Kravitz, una de las leyendas del rock de los años 90. El neoyorkino de medio siglo de edad congregó anoche a más de 10 de mil personas en la Arena VFG, sus seguidores desde el primer momento que salió al escenario -21:30 horas- no dejaron de celebrar su música y su legado.

Lenny abrió con “Fly away”, “Dig In” y “American Woman”, esta última con unos arreglos de reggae. El músico lució una estética hippie con su afro clásico y una blusa estampada con motivos tribales, mangas rojas y pantalones acampanados. Su banda no se quedó atrás en talento y calidad, siete músicos en escena llenando de magia la tarima de la Arena VFG, pues si bien el rock es la base de Lenny, también se escuchó esencia de soul y jazz, así como un halo caribeño.

“It ain’t over ‘til it’s over”, “Stand by my woman” y “Believe”, fueron también parte del set list del músico. La escenografía fue muy minimalista, y el juego de luces le dio un dinamismo a la atmósfera del concierto.

“Estoy muy feliz y bendecido de estar aquí en este hermoso país. Iniciamos en la Ciudad de México y Monterrey ahora aquí, hace mucho tiempo que no venía, pero espero que ahora sea regularmente, amo este país, su gente su cultura, los amo y los respeto, gracias”, fueron las palabras que dirigió Lenny al público, cabe destacar que siempre estuvo pendiente de los fans que estaban en gradas saludándolo y gritando su nombre.

Otras de las canciones que resonaron en la Arena VFG fueron “I belong to you”, “Stop draggin around”, “Tunnel vision” y “Chamber”.

El concierto continuó con el público a la espera de que el artista interpretara hits como “Can’t get you off my mind”, “Always on the run”, “Let love rule“ y la infalible “Again”.

Previamente, antes de que Lenny saliera a cantar, La Gusana Ciega fue la banda telonera del músico, que interpretó sus clásicos como “Tornasol” y encendió el ánimo de la gente para recibir a Kravitz.