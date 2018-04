Todo lo que siempre deseaste saber de Lenny Kravitz

Para Lenny Kravitz, el rock & roll no está muerto como muchos piensan. Simplemente la música tiene ciclos de popularidad y protagonismo, dice el músico y sex symbol neoyorkino.

“Definitivamente el rock no está muerto, ni siquiera está en proceso de extinción”, comentó el creador de “Are You Gonna Go My Way”, quien iniciará su gira mundial “Rise Vibration” hoy en la Arena Ciudad de México y continuará en Guadalajara, en donde se presentará el miércoles 18 de abril a las 20:00 horas, en la Arena V.F.G.

“A pesar de que hay música por ahí que recibe mucha promoción y la tocan en la radio más que al rock & roll, yo les puedo decir que hay muchas bandas que tocan rock en diferentes vertientes”, comenta.

“También hay que tomar en cuenta que todo viene en ciclos, vemos cosas como el pop, el hip hop, la música electrónica, pero definitivamente el rock sigue ahí, y por ejemplo de estos ciclos en unos cuantos años veremos nuevamente al rock como una fuerza dominante en la música”, declaró el cantante de dreadlocks.

Para Kravitz, quien también ha tenido participaciones en filmes como “Precious” y “Los juegos del hambre”, es emocionante volver a México luego de aquel concierto que dio en 2002, en el Estadio Azteca.

“Me encanta la experiencia de un nuevo e increíble concierto, la calidez de la gente, es un lugar a donde quiero regresar una y otra vez”, dijo Lenny, quien citó como sus escuelas musicales a Jimi Hendrix, Led Zeppelin y James Brown.

“La lista (de proyectos que considera una influencia musical en su vida) es bastante larga, la cuestión es siempre estar aprendiendo, estoy convencido que nuestra misión en la vida es seguir aprendiendo hasta que exhalemos el último suspiro”, expresó.

