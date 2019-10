Lemarroy, el DJ mexicano del año

Hoy, el DJ mexicano Lemarroy estrena nuevo sencillo “World in my hands”, en colaboración con ANG, un dueto electrónico mexicoamericano. El sencillo será lanzado en plataformas digitales por Revealed, disquera holandesa del DJ Hardwell. A la par, sigue promocionando su single “Fences”, el cual lanzó hace unas tres semanas. En la pasada entrega de premios “GQ”, Rogelio Lemarroy fue reconocido como el DJ mexicano del año.

“Podría decir que (“World in my hands”) es mi primer sencillo electrónico grande porque se firma con la disquera de Hardwell. Entonces, sí es una rola importante, además de que es una colaboración con unos amigos mexicanos, así que es una rola cien por ciento mexicana que va a salir en uno de los sellos más importantes de música electrónica, eso me tiene muy emocionado a mí y mis compañeros de ANG”, comparte en entrevista.

Explica que ANG son un dúo muy talentoso con los que ya quería trabajar: de hecho, ya habían hablado de hacer una colaboración, “de repente yo saco una idea para un sencillo propio, se las mando como para ver qué les parecía, no para colaborar, sino para que me dieran su opinión y lo que me contestan es que les encanta y que querían trabajar en él”. Y así surge todo, trabajaron la canción por ocho meses y sabían que la querían mandar a Revealed, era su primera opción y los aceptaron.

Sobre “Fences”, explica que su reciente sencillo en solitario es mucho más pop y con una esencia de reggae: “Es más destinado para listas de reproducción y demás. Tiene como un toque reggae dancehall, no lo quería hacer en español, pero sí darle una onda latina”.

En cuanto a la apertura para los DJ mexicanos que cada vez es más internacional, resalta Lemarroy que en parte tiene que ver sobre cómo la música se ha diversificado a través del internet. “Los géneros se han mezclado tanto que los propios DJ o productores están haciendo reguetón, latin house, hay muchas influencias de Brasil, por ejemplo, también Colombia, la música ya no tiene fronteras, vivimos en una época que para mí es muy padre porque puedes hacer lo que se te antoje”.

Destaca además que el público mexicano comienza a darle el valor que merece al talento nacional. Él por ejemplo ya tiene cinco años en la música haciendo las cosas bien y como se debe, mucho tiene que ver también que no se clasifica en un solo estilo, sino que hace su música conforme lo que le gusta y va explorando.

“Cada vez hay más espacios para los DJ mexicanos, creo que venimos haciendo las cosas bien todos, habrá algunos que no estén en el barco, pero creo que la gran mayoría que estamos produciendo, que estamos colaborando, haciendo música y demás, se nos han abierto más las puertas, ya hay muchos más nombres mexicanos en la escena electrónica internacional, ya nos empiezan a comparar con los internacionales y eso antes no pasaba, porque aquí somos medio malinchistas y el internacional siempre es más fregón que el mexicano para el ojo del propio mexicano”.

Sobre el reconocimiento que le otorgó “GQ”, destaca que no lo esperaba, “me agarraron de sorpresa, no sabía que me iban a dar ese premio, cuando me mencionan, yo tocaba en la fiesta de “GQ”, yo ya estaba listo para comenzar a tocar, pero bueno, para mí es un honor que me galardonaran entre tanta gente talentosa de teatro, cine y música”.

Lemarroy estará trabajando en distintas ciudades de México, también estará en Ámsterdam en una convención de música electrónica, el próximo año se presentará en un festival en la Ciudad de México, pero aún no puede revelar mucha información, también está trabajando en un proyecto nuevo del cual lanzará un EP.