Cada quien por su lado, en pareja y concentrado en los proyectos laborales y personales, Lele Pons y Juanpa Zurita parecen haber dejado atrás su particular relación. Siempre hubo internautas de las redes sociales que afirmaban que entre los jóvenes artistas había algo más que una amistad.

Lo cierto es que en la actualidad, tanto el youtuber nacido en la Ciudad de México como la modelo venezolana, están muy enamorados en pareja por separado y si les preguntan qué pasó entre ellos, niegan que haya habido algún tipo de vínculo de romance. Pero también, a pesar de que esta información es cierta, Lele Pons admitió que estuvo obsesionada con Zurita.

La dupla "Zuripons", como los llamaban sus fans en conjunto, durante años hizo reír a los internautas en las redes sociales con sus videos. Jamás se va a poder negar que entre los influencers había una química muy particular, que hacía sospechar a muchos de una relación de noviazgo entre ellos.

Pero en una entrevista con Radio Divaza, el actor de 26 años negó los rumores existentes de amor entre él y la cantante. Hasta el día de hoy sostienen que solo hubo una relación de amistad entre ellos. "Hicimos una cantidad de contenido brutal, de comedia de pareja, en la que nos llegamos a dar besos para el sketch", confesó Juanpa.

"Cuando conoces a una persona, la conexión no es negociable. Tú no decides si conectas o no", afirmó el también modelo en la entrevista, acerca de esa química que podían percibir los seguidores de ambos. Pero fue Lele Pons quien dio una declaración que dejó claro, por lo menos, qué sentía ella en esos años.

"Es mi mejor amigo, pero en un punto estuve obsesionada con él", mencionó en una entrevista con Lili Estefan en el marco de "Red Table Talk: The Estefans". La artista confesó que eso puede haber sido consecuencia de su Síndrome de Tourette y a su Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

"Voy a atraparte, a convencerte de que me ames y haré lo que sea, hasta comprarte una casa. Lo he hecho", se sinceró con la conductora en ese sentido, haciendo referencia a la casa que compró para obsequiarle a Zurita.

