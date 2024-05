El mes de mayo ha comenzado, y con él nuevas producciones llegan al streaming buscando que la gente no se levante de su sillón o cama.

En ocasiones de tantas películas y series que llegan de manera simultánea es casi imposible saber para dónde mirar, tratando que sea la mejor opción la elegida.

Por ello, aquí te presentamos algunas de las apuestas que Max trae para las próximas semanas, tanto en formato serie como en película.

"Mil veces hasta siempre"

Isabela Merced, uno de los rostros jóvenes de origen latino en Hollywood, protagoniza esta comedia que aborda el tema tabú de la ansiedad adolescente. En la cinta es una chica que intenta ser una buena hija, amiga y estudiante, pero un antiguo amor la hará cuestionarse su vida.

Estreno: 2 de mayo.

"Felices los 6"

¿Qué es el amor? Carolina y Damián tienen química, pero hay una gran diferencia: mientras él se enamora y hasta se la imagina como madre de sus hijos, ella sigue su vida con un grupo de amigos con el que tiene relaciones poliamorosas. La cosa es que ambos emprenden un viaje de miedos, celos, fantasías y mucha confusión.

Estreno: 2 de mayo

“Sociedad de la virtud”

Lo mejor de la primera temporada de esta producción animada que satiriza al universo de los superhéroes.

Estreno: 3 de mayo.

“Todas menos tú”

Un grupo de amigos "muégano" se ve roto cuando uno de ellos anuncia que va a contraer matrimonio. Es cuando el resto hará todo lo posible para que eso no ocurra porque, al final de cuentas, la novia es la invasora de la vida. Actúan Cassandra Sánchez Navarro, Jesús Zavala, Ricardo Abarca y Carolina Miranda. Registró medio millón de espectadores en su corrida en cines.

Estreno: 3 de mayo.

“Riomario, el único”

Para los amantes del futbol, esta es su serie. La producción documental, en formato de ficción, sigue a uno de los delanteros brasileños más letales de la historia, en el camino a que la selección carioca gane el Mundial del 94. Lo nuevo es que hay testimonios de exfutbolistas que dan una visión distinta a lo ocurrido y muestran obstáculos que nadie sabía existieron.

Estreno: 23 de mayo.

“El exorcista: creyentes”

Secuela directa del clásico de terror setentero, que a más de uno no dejo dormir por varias noches. Todo inicia cuando la joven Ángela se pierde en el bosque y, cuando regresa, no recuerda nada. Y comienzan a pasar cosas no aptas para corazones débiles.

Estreno: 24 de mayo

“Kilos mortales, México”

Versión nacional de la ya conocida producción estadounidense, en donde personas con alto sobrepeso tratan de recuperar un estado físico recomendable. Durante meses buscarán tener mejores hábitos alimenticios, sabiendo que no será nada fácil.

