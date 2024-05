Lo que era un sueño hecho realidad se ha convertido en una gran polémica en la que Madonna y Wendy Guevara son las protagonistas.

Hace tan sólo unos días, la influencer trans se deshacía en halagos hacia la llamada "Reina del pop", luego de que asistiera como invitada especial a uno de los conciertos que esta ofreció en la capital mexicana, como parte de su "Celebration Tour".

Guevara aseguró que haber compartido el escenario con una artista de esta magnitud era algo que ni siquiera imaginaba, pero todo parece indicar que uno de los mejores días de la famosa también es uno de sus mayores desaires pues fue la única que no apareció en un video que la cantante publicó en sus redes sociales y en el que hacía un resumen de su paso por México.

Tras concluir su paso por nuestro país, la intérprete de "Music" compartió un recuento de las cinco noches en las que se presentó en el Palacio de los Deportes y lo que llamó la atención es que, aunque sí aparecen Salma Hayek, Alberto Guerra y Guillermo Rodríguez (sus otros invitados), la ganadora de "La casa de los famosos" no figura dentro de la grabación .

Este hecho habría llegado hasta los ojos de la influencer y, a pesar de que no eliminó la fotografía junto a la artista, sí le habría dado el famoso "unfollow" en las plataformas digitales , ocasionando gran revuelo entre los usuarios.

Cabe destacar que esto se ha sumado a las especulaciones de que la estadounidense y la mexicana no lograron congeniar, pues muchos asistentes aseguraron que durante su participación en el concierto, Wendy fue jaloneada por Madonna, tanto que la tomó del brazo y la sentó en una silla para tratar de controlarla.

Incluso, antes de que recibiera la invitación del staff de la cantante, Guevara llegó a confesar que no asistiría a los conciertos de la "chica material", pues no es fan de la música en inglés, además de que no entendía la letra de sus canciones.

Hasta el momento Wendy no ha aclarado si es verdad que se molestó por este desaire y Madonna continúa con su gira, ahora por Brasil .

