Nana Calistar: Horóscopos de HOY 2 de mayo

Aries

Confía en tu capacidad para alcanzar tus metas y sueños en esta etapa determinante. Reconoce tus errores y evita culpar a otros por tus acciones. Podría resurgir un amor del pasado, despertando emociones que creías olvidadas. Se avecina una oportunidad de crecimiento profesional con cambios en puesto, horario o nuevas oportunidades que aumentarán tus ingresos.

Sé cauteloso con quienes te han traicionado en el pasado. En tu relación, prioriza la comunicación, el respeto y la tolerancia para evitar conflictos . Cumple tus promesas y prepárate para reencontrarte con personas del pasado. Cuida tu físico, ya que podrías ganar peso fácilmente en este momento.

Tauro

Los sueños se hacen realidad con constancia, así que mantén tu determinación sin importar las circunstancias. Pronto recibirás la visita de un familiar o alguien importante para ti. Se avecinan cambios significativos, incluida la posibilidad de un viaje al extranjero que te ayudará a encontrar un nuevo propósito en la vida.

Confía en ti mismo y en tus capacidades, aunque ten cuidado con los amores del pasado que podrían traer complicaciones . En el amor, podrías sentirte indeciso entre avanzar o retroceder por miedo al dolor.

Géminis

Tu fuerte carácter podría causarte problemas con un amigo cercano. Experimentarás cambios drásticos en tu estado de ánimo, alternando entre días buenos y explosiones de ira por nimiedades.

Antiguos amores resurgirán, pero no te emociones, no son personas necesarias en tu vida. Mantén tu rumbo y no permitas que otros te desvíen de tus metas . Es posible que tu proyecto empresarial se concrete, este es el momento ideal para ponerlo en marcha.

Cáncer

Se avecinan cambios significativos, incluyendo la llegada de una persona de tez clara que pondrá a prueba tu suerte. Mantente cauto y evita confiar demasiado pronto para evitar cometer errores graves. Si estás en pareja, se aproximan momentos muy positivos que mejorarán la relación.

Experimentarás días de estrés y preocupación, pero todo estará bien si te relajas y descansas más . Aunque los amores del pasado persistan, ya no te causarán daño como antes; has madurado y sabes con quién seguir adelante. En caso de tener pareja, los días venideros te mostrarán si estás con la persona adecuada.

Leo

Es hora de reflexionar sobre tus metas y los proyectos que aún debes cumplir este año. La suerte estará de tu lado en los juegos de azar. Tu estilo directo y firme en la comunicación puede afectar tu relación, si la tienes; has superado momentos difíciles, pero necesitas cambiar para evitar perder lo que tienes.

Un amor del pasado podría aparecer en tus sueños. Aprende a no dejar que las opiniones negativas de otros te afecten . Presta atención a tus sueños, ya que revelarán verdades importantes y aspectos que antes no entendías.

Virgo

Hay momentos en los que sientes estancamiento en tu vida, probablemente debido a la falta de organización y claridad sobre lo que te hace feliz. Se vislumbra una oportunidad de crecimiento en el ámbito empresarial y un cambio relacionado con el amor que te brindará la motivación necesaria para alcanzar tus metas. Sin embargo, ten cuidado con los gastos, ya que podrías excederte.

Evita caer en antiguos patrones que ya superaste hace tiempo. Las relaciones van y vienen; presta atención a las que deseas mantener , ya que estás en una etapa de renovación en tu círculo social. Se esperan mejoras en el trabajo, incluidos cambios en puestos o horarios laborales.

Libra

Mantente alerta ante posibles noticias inesperadas que podrían generar una reacción negativa en ti. Enfrenta tus miedos para avanzar hacia tus sueños y metas sin temor. Sé cauteloso con una inversión que estás considerando, ya que puede que no sea el momento adecuado para realizarla.

Confía en tu instinto para detectar mentiras o manipulaciones; no permitas que nadie te menosprecie, pues tolerarlo una vez puede llevar a una situación permanente . Prepárate para días intensos en los que deberás resolver los obstáculos que han frenado tu progreso en la vida.

Escorpión

Si sigues creando ilusiones falsas, seguirás atrapado en la misma rutina. Es hora de perseguir tus sueños y metas; la vida es sencilla, pero te distraes con trivialidades, lo que te impide avanzar plenamente.

Un amor que llega a tu vida en los próximos meses te dejará importantes lecciones; asegúrate de aprender de ellas para evitar repetir errores . Protege tus sentimientos, ya que podrían estar en riesgo sin motivo aparente. Deja de permitir que te utilicen quienes solo se acercan cuando necesitan algo de ti y te ignoran el resto del tiempo.

Sagitario

Se acercan días propicios para reflexionar sobre lo que realmente es importante en tu vida y lo que ya no tiene cabida. Este fin de semana será clave para aclarar tu situación sentimental y evitar arrepentimientos en el futuro. Mantente alerta ante posibles accidentes o caídas.

Se vislumbra un viaje inesperado y la posibilidad de iniciar una relación con alguien de tierras lejanas, con quien has estado en contacto . Es momento de abordar las tareas pendientes que has pospuesto por falta de tiempo o motivación; no te demores en alcanzar tus sueños y metas, es hora de resolver todo lo que has dejado pendiente.

Capricornio

Vive el momento presente y deja de preocuparte por el mañana, ya que eso aún no existe. Pronto recibirás indirectas de alguien cercano que complicarán las cosas, así que mantente alerta. Presta atención a tu estómago, ha estado vulnerable y podrías desarrollar una infección.

No permitas que nadie te lastime o te haga sentir menos de lo que vales; conoces tu valía y tus metas . Sé prudente al compartir información con tus amigos, ya que podrían divulgar lo que les digas. Ten cuidado en tus transacciones comerciales, para evitar perder dinero en un mal negocio.

Acuario

Ten cuidado con una persona de tez clara que podría intentar aprovecharse de ti o causarte problemas serios. Sería apropiado que esa persona experimentara las consecuencias de sus acciones para aprender a respetarte.

Es posible que necesites reflexionar sobre el pasado para evitar repetir errores, pero recuerda que lo pasado, pasado está ; es preferible aprender de lo sucedido que lamentarse por lo que no se hizo. Es hora de alejarte de quienes te generan estrés y conflictos, y establecer un orden en tu vida.

Piscis

Se avecina la tentación de un amor prohibido que podría sumergirte en problemas. Debes evaluar hasta dónde estás dispuesto a permitir que eso suceda, considerando que podrías lastimar a personas importantes por una relación que quizás sea efímera. Una noticia de pérdida y ruptura familiar parece estar próxima.

Te espera mucho trabajo por delante y será momento de apartar a quienes han obstaculizado tus planes y causado dificultades . Deja de sentir que el mundo está en tu contra y asume la responsabilidad de tus acciones, o podrías arrepentirte en un futuro cercano.

Con información de Nana Calistar

SV