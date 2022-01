¡Le pegó la crisis! Talina Fernández dice que vendió todas sus joyas

Talina Fernández se ha posicionado como una de las conductoras más queridas de la televisión desde que regresó hace más de un año a la pantalla chica como parte del elenco del programa "Sale el Sol" de Imagen Televisión, debido a su particular estilo de contar las anécdotas personales y profesionales que ha vivido a lo largo de su trayectoria de más de 50 años.

"No tener dinero y necesitar trabajo no es ninguna vergüenza, nada más hay que seguirlo buscando y ya llegará"

Lo anterior quedó comprobado en una reciente entrevista que otorgó al programa "De Primera Mano", en la que confirmó que, tras su salida de Televisa, empresa en la que trabajó por casi cinco décadas, atravesó una difícil situación económica, la cual la orilló a vender todas sus joyas para poder sobrevivir.

"Sí, llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas. Salí de Televisa, no me dieron, ¿cómo se llama eso cuando te pagan la salida? Pues aquí no me tocó. Entonces, he pasado momentos muy difíciles. No tener dinero y necesitar trabajo no es ninguna vergüenza, nada más hay que seguirlo buscando y ya llegará", dijo Talina Fernández.

No obstante, la mujer de 77 años de edad, también recordó que en esa complicada situación recibió la ayuda de varias personas, entre ellas la del productor del programa "Sale el Sol", quien decidió contratarla para convertirla en conductora de dicho matutino.

"Extraño mis anillitos, mis aretitos y todo, pero para lo que me queda de vida ni modo que ande yo ahorita en la comida aquí en mi casa toda alhajada, nombre, vale máiz", agregó Fernández con su especial forma de decir las cosas.

