Laura Bozzo, destrozada por la muerte de Magda Rodríguez

Para Laura Bozzo, Magda Rodríguez además de una gran amiga, era y sigue siendo su hermana.

La productora de Televisa falleció la mañana de este fin de semana, según informó la propia televisora en sus redes sociales.

"Estoy bastante mal, no me siento bien. No entiendo nada todavía, estuve con ella el viernes", dijo Laura Bozzo a El Universal.

Con la voz quebrada y dificultad para hablar, Bozzo explicó que la productora de "Hoy" era como de su familia; la consideraba un ser humano de luz y uno de los más maravillosos que Dios puso en su camino.

La noticia de la muerte de Magda afectó tanto a Laura que, detalló, tuvo que acudir al médico.

"Estoy con mi doctor, he venido a ponerme mi inyección para tranquilizarme por el ataque de pánico que me ha dado. No lo puedo creer todavía, sólo queda decir que creo que es uno de los mejores seres humanos que he conocido jamás al margen de gran productora".

"Es mi hermana y la llevo siempre en mi corazón'.

En Twitter, la conductora peruana publicó un video en donde señala que Magda le salvó la vida.