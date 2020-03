Laura Bozzo asegura que Irina Baeva no es ejemplo a seguir

La conductora de televisión Laura Bozzo arremetió contra Irina Baeva, asegurando que no es ejemplo para nadie, porque destruyó un hogar, incluso se dirigió a ella con frases altisonantes.

"Alguien que usa las redes sociales para presumir una aventura es una hija de... no tiene nombre", dijo sin tapujos en una entrevista televisiva. Bozzo expresó que Baeva no tiene por qué dar conferencias de empoderamiento femenino y superación personal como la titulada "Arriba Eva", pues a juicio de la animadora naturalizada mexicana, no es ejemplo a seguir.

"Mamita Irina Baeva tú a mí no me representas, olvídate jamás!, expresó la conductora.

"Una mujer que no es inspiración para nadie, una mujer que destruyó un hogar, a mi criterio no es una persona que pueda dar mensajes, la pueden contratar y ella decir 'arriba Eva', y lo que gusten y manden, pero no es el mensaje correcto", dijo en una entrevista que se concedió en Guadalajara.

"Es una mujer preciosa, es hermosa, es una diosa, es impresionante lo linda que es, pero como mujer, no es ejemplo para nadie, una mujer que destruye hogares no es ejemplo", repitió varias veces.

La actriz Irina Baeva está en el ojo del huracán desde que se destapó su romance con el también actor Gabriel Soto, convirtiéndose en la causante del divorcio entre éste y la actriz Geraldine Bazán.

"Ojo, no digo que Gabriel Soto no sea el culpable, a él, lo declaré la rata del año, el mero de los desgraciados; pero, para ser desgraciado, es cómo cuando cometes un crimen, no solamente es quién lo comete, sino quien ayuda a cometerlo, es decir, delito por acción o por omisión", dijo.

La peruana de nacimiento apuntó el por qué no puede ver a la rusa Baeva, "lo que básicamente me molestó de Irina Baeva, fue el haber tocado a las niñas, (hijas de Soto y Bazán), el decirle, me voy a casar contigo y te voy a dar un hijo hombre, ¿cuál es la diferencia entre un hijo hombre y una hija mujer?"Yo debo decir que tengo dos mujeres y soy sumamente feliz, eso fue lo que a mí básicamente me molestó, esos mensajes en las redes y todo lo que hizo me lastimó. Los hijos para mí son sagrados no se tocan", concluyó.

jb