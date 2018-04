Laura Bozzo aclara cuál es su problema con Hacienda

Laura Bozzo explicó que su problema con Hacienda no es por no pagar impuestos. "Los movimientos que hago en mis cuentas de banco permitieron que Hacienda interpretara que yo tuve dos ingresos, por lo que alegan una doble tributación, pero no es así", dijo.

Dado que Televisa le deposita a una cuenta en Estados Unidos y sus contadores no dieron aviso de un cambio de domicilio, es como se hizo la confusión durante la auditoría.

Asesorada por sus abogados la conductora ya está en medio de un proceso de reclamación. Además, está en proceso de renovar su visa para entrar a Estados Unidos. Ya que sin la posibilidad de entrar al país, no puede obtener los documentos que comprueben el estatus de sus finanzas.

"Le daré un poder especial a mi hija para que ella obtenga esos documentos. Yo allá tengo mi cuenta, un departamento y demás cosas que dejé porque no pierdo la esperanza de volver", agregó.

