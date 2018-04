Laura Bozzo asegura que no debe nada a Hacienda

Laura Bozzo dice que, si ella tiene que pagar, paga. La conductora explicó que no le debe nada a Hacienda y que sus abogados y contadores están arreglando esa situación.

Sin embargo, consideró que la cifra que supuestamente le debe al fisco no cuadra con sus finanzas de aquel año. "No me pueden cobrar más de lo que gané, cómo me cobran 17 millones cuando yo gané 10", explicó vía telefónica.

Bozzo explicó que los pagos que recibió (y recibe) se depositan en una cuenta de Estados Unidos, desde la cual hace transferencias a otras cuentas, que también están a su nombre. Fue así como la Secretaría de Hacienda detectó una doble y hasta triple tributación en sus cuentas.

"El que nada debe, nada teme, yo no me he fugado y estoy en mi país. Si hay una cantidad que se adeuda, yo la pago. Si tengo que perder mi casa (que por cierto compré con la herencia de mis padres), la pierdo, pero yo no le voy a deber nada a nadie".

La peruana se pregunta la razón de que esta información salga a la luz, después de siete años. Ella dice que es una posible cortina de humo y asegura que está dolida.

"Yo he pagado todo correctamente, tengo todo comprobado, son cortinas de humo. Ahora que regreso a la televisión aparecen estas cosas".

Será en mayo cuando la conductora regrese a la pantalla de Televisa y en dos semanas presentará la primera edición del libro basado en su vida.

Bozzo siempre ha presumido de su sentir hacia México. Como ciudadana mexicana votará en las próximas elecciones.

"Claro que voy a votar y lo haré en contra de todas estas personas que representan la corrupción, contra personas que liberan a violadores", mencionó en referencia al caso de "Los Porkis".

