Laura Arrieta y la geometría de su consolidación

Una de las diseñadoras más relevantes en la escena jalisciense es Laura Arrieta, mujer nacida en Ciudad Guzmán cuya esencia creativa es la alta costura. Sus creaciones por mucho tiempo fueron el ensamble perfecto para las aspirantes del certamen Nuestra Belleza Jalisco que ahora lleva el nombre de Mexicana Universal, pero también ha vestido a celebridades como Irene Azuela, Alessandra Rosaldo, Aislinn Derbez, Martha Higareda y Ana Claudia Talancón, entre otras.

Laura conversa en entrevista que acaba de estrenar su showroom en la metrópoli, un proyecto de vida que ya era necesario para continuar con su crecimiento en la industria de la moda en el país, este espacio es una asociación con una de sus mejores amigas que la impulsó a crecer fuera de Jalisco y ahora el siguiente paso es consolidarse en la Ciudad de México y en las distintas plataformas que se gestan en la capital del país.

“Soy de Ciudad Guzmán, yo empecé allá mi carrera, la mayoría de mis proyectos comenzaron allá, pero encontré una persona que invirtió, una sociedad con una amiga y ahora sí que es el parteaguas para mi carrera. Mi taller donde se produce la ropa sigue estando en el municipio. Yo casi que nací con una cinta métrica y unas tijeras, esos eran mis juguetes. Mi mamá toda la vida ha sido modista. Cuando estudié la carrera de diseño, inicialmente hacia ropa artesanal, ropa de manta, luego surgió la idea de hacer vestidos de noche, de boda, y luego comencé a vestir celebridades y misses y eso me ubicó en otro lugar”.

Momentos que cambian la vida

Laura tiene aproximadamente 10 años dedicándose a realizar piezas de alta costura. En el 2004, su talento y creatividad, la llevaron a crear su propia firma. “El parteaguas fue cuando comencé a participar en Nuestra Belleza Jalisco, Lorena Vila me dio la oportunidad, fue una plataforma distinta a lo que yo venía haciendo. No es que una clienta tenga menos valor que una celebridad, pero una figura pública de pronto tiene el acceso a vestirse con marcas internacionales y mucho más caras, pero cuando vi que las personalidades elegían mis vestidos, me percibí y me posicioné de una manera diferente”.

Hay ciertos creativos de la moda que satanizan que un diseñador vista celebridades, porque eso no se considera que se vincule con el arte de la indumentaria, pero destaca Laura que se trata de percepciones. “Es muy relativo, no hay una verdad fundamental, tú como diseñador tienes que elegir con que celebridad vas a colaborar, hay gente de cine, que hace cabaret o hace teatro. A mí me gusta mucho cómo se viste la gente de cine y sigo más a esas personalidades porque es algo que a mí en lo personal me gusta”.

Creatividad a flor de piel

Laura Arrieta acaba de presentar su nueva colección Otoño/Invierno 2018, llamada “Geometría” donde hace una vinculación entre las matemáticas, el arte, las simetrías y las proporciones. La diseñadora creó siluetas en formas geométricas en pequeños y sutiles detalles como líneas diagonales, rectángulos, rombos y cuadros, sin perder la femineidad que caracteriza a la marca.

“A mí me llamó la atención de que hay grandes artistas como pintores y escultores donde siempre se resalta un tema con respecto de las estructuras, las matemáticas y las figuras geométricas, como si siempre estuvieran ligados el arte, la matemática y la religión y por eso hice una colección basada en esto”. En “Geometría” se resaltan tonos oscuros y crudos con materiales como pelo en abrigos bellísimos, outfits cargados de glamour y sensualidad.

Anteriormente hizo otra colección que se llamaba “Luces de Orozco”, inspirada en la cromática de José Clemente Orozco. “De pronto lees un libro o ves algo y comienzan a irte por ahí, así es como de pronto surge la inspiración”.