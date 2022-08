Lasso, Sebastián Yatra: Cantantes se unen para nueva versión del éxito de TikTok, "Ojos Marrones"

Venezuela y Colombia se han unido para cantarle al amor y el desamor. Dos de los cantantes más exitosos, Lasso y Sebastián Yatra, unieron su talento para presentar una reversión de “Ojos Marrones”, el éxito viral de Lasso en TikTok. Sin duda, una colaboración para la historia.

Y es que sin lugar a duda, la canción más importante de los últimos meses en el mercado de habla hispana es “Ojos Marrones” de Lasso, pues desde su lanzamiento no ha dejado de sonar en todos lados: la radio, YouTube, Spotify y TikTok han sido conquistados por el talento composicional e interpretativo del cantautor de origen venezolano. El furor que “Ojos Marrones” despertó en el público, hizo que el propio intérprete pusiera a disposición de la gente dicho tema para “remixearlo”.

La convocatoria no sólo atrajo a los fans del cantante, sino también a luminarias como la estrella global Sebastián Yatra, quien empezó a interactuar con Lasso a través de TikTok. Los fans no dejaron pasar la oportunidad, y comenzaron a pedir una colaboración entre ambos artistas. Fue así que Sebastián Yatra, en medio de su ‘Gira Mundial Dharma’, tour que lo ha llevado a conquistar tierras como España y Estados Unidos con foros abarrotados, se dio tiempo de preparar una versión especial de “Ojos Marrones”, no sólo para complacer a los fans, sino hacer algo especial de esta canción.

Así surgió “Ojos Marrones (feat. Sebastián Yatra)”, donde los cantantes despliegan una interpretación impresionante, que le da nueva dimensión a una melodía que ya puede ser considerada clásica dentro del pop en español, logrando así un dueto que quedará grabado en letras de oro dentro del gran libro de la música latinoamericana.

Los muchos éxitos de Lasso

Esta nueva versión de “Ojos Marrones”, se convertirá en un nuevo hit para Lasso, quien no se cansa de acumular éxitos y récords, como los recibidos en semanas recientes, entre los que destacan:

Viral Single de TikTok con 511.7 mil videos

Trend en Spotify con 61 millones de streams

#1 Viral Songs de Spotify México

#7 Viral Songs en Spotify Global

#57 Top Latino Global

#68 Top Canciones Globales

#34 Viral Songs Estados Unidos

#9 Viral Songs España

#10 Top Songs México

#30 Top Global en YouTube

#1 en 12 países de América Latina en los charts Spotify Viral y Top 50

Por todo lo anterior, podemos confirmar que “Ojos Marrones” es la canción definitiva del pop en español del 2022. Un hito absoluto para un artista brillante.

