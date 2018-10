"Las recogidas", humor que une

La comedia tiene muchos puntos de partida y para la actriz Gina Varela la propuesta teatral de “Las Recogidas” es una forma de explorar el humor desde la trinchera femenina, cuando los problemas logran unificar a las mujeres en una sola causa: ser felices.

En compañía de un gran elenco conformado por Ofelia Medina, Susana Dosamantes, Patricia Reyes Espíndola, Itatí Cantoral, Laura Flores, Macaria, Isela Vega y Nailea Norvind, entre otras, Gina Varela aterrizará en el Teatro Galerías con este proyecto escénico que tiene la mira puesta en Estados Unidos después de iniciar una extensa gira por México, partiendo desde su aplaudido estreno en Monterrey.

Bajo la producción de Mauricio Varela, “Las Recogidas” explora la vida y misterios de más de 10 mujeres que acuden a la lectura de un testamento sin imaginar lo que tendrán en común con el peculiar hombre que las ha llevado a esta cómica coincidencia.

“El público se va a reír muchísimo, la obra tiene a un elenco de primera. Estas mujeres coinciden en la lectura del testamento de ‘Salvador Quintana’, que era un hombre tremendo, que tenía muchas hijas, sobrinas, esposa, ex esposa, y ocasiona una buena problemática con estas recogidas”, comenta Varela en entrevista.

Gina señala que a lo largo de la historia se fortalece esta idea de unificar a las mujeres sin importar el tipo de problemáticas y diferencias que tengan entre ellas, pues a través del diálogo y la oportunidad de amistad es posible abrir el corazón para encontrar soluciones que favorezcan a todas.

“Siempre se piensa que las relaciones entre mujeres son difíciles, creo que es al contrario, las mujeres somos capaces de hacer grandes alianzas. Esta comedia tiene un mensaje muy lindo, de amor, porque al final de todo las mujeres estamos juntas, podemos lograr grandes cosas si nos unimos”.

La actriz puntualiza que la obra no intenta aleccionar o tener una tendencia feminista, pero sí exponer las distintas personalidades y perspectivas que este género aporta a las familias y sociedad en general.

“Cada mujer tiene algo particular y especial. La obra tiene un mensaje de perdón, de amor, de unión. No es una obra feminista, los hombres también la pasan bien en este proyecto, no es un mensaje de ‘duro contra ellos’, los hombres también son maravillosos y encantadores, se divierten mucho con esta obra”.

Dando vida al personaje de “Nora”, Varela destaca la fuerte y noble personalidad de esta mujer que bien puede ser empática con el público ante los gustos y también obsesiones que tiene por tratar de tener todo bajo control.

“Es una mujer que está en busca de cariño y aprobación todo el tiempo, es como de esas parientes o amigas que quieren pertenecer, que son las primeras en tratar de organizar todo, a veces se puede convertir en esa persona metiche o hasta incómoda. Yo no soy así en la vida real, pero creo que todos podemos llegar a serlo en algún momento, conocer a alguien así, pero es muy tierna y sensible”.

Agéndalo

“Las Recogidas” en el Teatro Galerías el 24 de octubre a las 18:30 y 21:00 horas.