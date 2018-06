Las novias del Mundial

En el llamado “Juego más hermoso del mundo” no sólo están presentes las grandes jugadas, sino también la belleza de las mujeres que asisten a la justa deportiva. Y una tradición que inició desde el Mundial México 86 es el nombramiento de “La Novia de Mundial”. En aquellos años fue la modelo Mar Castro, mejor conocida como “La Chiquitibum”, quien se convirtió en un símbolo de la contienda. ¿Qué es ser “La Novia del Mundial”? Se trata de una aficionada que los mismos seguidores y del futbol adoptan como emblema para seguir durante la competición.

Después del nombramiento de Mar Castro llegó, 24 años después, Larissa Riquelme. La modelo de Paraguay logró captar las miradas durante el mundial de Sudáfrica 2010, donde fue calificada por la prensa internacional como “la fanática más sensual del Mundial”. Actualmente la modelo paraguaya está casada con el ex futbolista de Universidad Católica, Jonathan Fabbro, quien enfrenta líos legales.

Otra “Novia del mundial” fue Amanda Bueno, quien se dio a conocer en Brasil 2014. El impacto que causó en el público fue inmediato, al conseguir entrar a los entrenamientos de la Selección de Brasil para capturar selfies con los futbolistas. La parte triste de esta historia es que tiempo después del Mundial, Amanda fue asesinada por su novio.

Para la justa deportiva que arrancó ayer, los aficionados al futbol y los medios ya eligieron a la novia del Mundial Rusia 2018. Se trata nada más y nada menos que de Anastasiya Kvitko, una modelo rusa, de 23 años y originaria de Kaliningrado, que ha sido comparada con Kim Kardashian; incluso, ella ha reconocido de Kim es muy bonita, pero no tan hermosa como ella misma. La joven rusa afirma ser la mujer perfecta, debido a que su belleza no ha necesitado alguna cirugía para formarla.

En las canchas

Más allá de las famosas “Novias del mundial”, a Rusia llegó una mujer que no tiene nada que ver con el modelaje, pero que está captando la atención de sus compañeros, técnicos y jugadores; nos referimos a Fernanda Colombo Uliana, quien será la primera mujer, en la historia, en arbitrar un Mundial. Aunque no es juez central, sino una auxiliar, será una abanderada que dejará a más de uno en fuera de lugar. Aún no se sabe en qué juego hará su debut en Rusia.

Fernanda Colombo había manifestado desde Brasil 2014 su interés por participar en un juego de Copa del Mundo, lo que cual se cumplirá en esta edición mundialista.

Ella aseguró que “ser guapa le ha perjudicado” en su carrera como árbitro en una entrevista para Cadena Cope. En la misma, afirmó que desde niña ama el futbol.

También contó que le gusta el futbol español y que la liga brasileña todavía es machista. Ella misma tuvo que aguantar, a los 21 años de edad, los piropos de un entrenador en pleno juego del Campeonato Catarinenses hasta que éste fue expulsado.