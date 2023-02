La británica Adele de nueva cuenta se robó el corazón de los mexicanos, esta vez porque durante uno de sus conciertos en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas, la estrella ganadora del Grammy portó nuestra bandera nacional mientras interpretaba “When We Were Young”.

Y el encargado de que la cantautora se pusiera el lábaro patrio fue nada menos que un tapatío de nombre Israel Esparza, de ocupación asesor inmobiliario.

Él mismo en entrevista con EL INFORMADOR cuenta cómo fue la experiencia.

Expresa, por ejemplo, que él tenía toda la intención de entregarle la bandera mexicana a la cantante, además, también se puso una playera en la que se leía “I Love You Adele. Selfie please!”, Israel iba por todo para poder acercarse a su estrella favorita, esta fue la primera vez que la vio en un show, recuerda que hizo todo lo posible para ir porque fue toda una aventura conseguir el ticket de acceso, el cual le costó mil 800 dólares.

El boleto para el concierto de Adele le costó a Israel 1,800 dólares. ESPECIAL/Israel Esparza

“Me llevé dos banderas, una me la escondí en la cintura, pero era muy delgada, y la que le di a Adele, que era la que quería entregarle, es de doble vista y gruesa. La doblé muy bien y la metí en mi abrigo”, cuenta que al pasar el filtro de seguridad no se la quitaron, “yo creo que corrí con suerte, porque solo pasé por un sensor o algo así, como en el aeropuerto… y me dijeron que me pasara”.

Ya estando al interior del foro, Israel ya se daba una idea de cómo podría acercarse a la cantante porque había visto videos en redes sociales sobre cuál es la dinámica que hace Adele con el público cuando quiere interactuar con él.

“Parecía que era probable que yo la viera pasar por mi lugar, pero ya estando ahí fue diferente, porque vi que la mujer se baja del escenario y comienza a caminar hacia su izquierda entrevistando a la gente, cuando llega a la esquina del pasillo principal comienza a cantar la canción y me dije ‘es ahora o nunca”.

Así que comenzó a pedirle permiso a la gente para que lo dejaran llegar al pasillo, una persona de seguridad lo contuvo al límite permitido y entonces Adele pasó por donde él estaba.

Israel ya tenía la bandera entre las manos y le dijo, “esto es para ti” y Adele se dejó arropar con la bandera, además aprovechó para pedirle la selfie.

“Se esperó a que yo sacara mi teléfono, porque yo tenía las manos ocupadas con la bandera”. Además, recuerda que duró un tiempo considerable con la bandera puesta mientras el público grababa el momento con sus celulares.

“Se la quitó antes de subir al escenario”.

Israel le presumió su hazaña a todos los que pudo, y también una mujer se le acercó para compartirle el video que ella grabó mientras él le daba la bandera a la cantante.

Confiesa Israel que sigue a Adele aproximadamente desde el 2011, cuando estaba en su apogeo “Rolling in the Deep”.

“Yo veía todos sus videos. Y cuando supe que iba a estar en Las Vegas, pues yo quise ir. A mí me compraron el boleto en Estados Unidos y me lo transfirieron por Ticketmaster”.

También aprovechó la vuelta al show para comprarse un par de souvenirs, un libro de fotos y una playera. “Es hora que no puedo creer que haya logrado verla y tomarme mi foto”.

CR