Las "Confesiones" de Aurora Valle

Una de las periodistas de espectáculos más queridas y respetadas en México es Aurora Valle, quien se ha caracterizado por hacer entrevistas en las que el famoso en cuestión se siente de lo más cómodo al hablar tanto de su vida profesional como personal, algo que el público lo puede comprobar en “Confesiones”, que este sábado 5 de octubre estrena su segunda temporada por el Canal Telenovelas a las 20:30 horas, la primera invitada es Cynthia Klitbo, con quien Aurora realizó una charla que adelanta será muy divertida.

“Yo les platico a mis amigos, gracias a Dios, que la vida nunca deja de sorprenderme. Este año cuando me dijeron, ‘va una temporada de ‘Confesiones’ porque nos fue bien con las de ‘Intrusos’ y serán 26 programas’, dije, ‘¡ay que chingón!’. Y sale y empiezas a ver que cada fin de semana, otros medios retoman las entrevistas que salieron al aire, y estamos hablando de un canal que no es de TV abierta, es telenovelas, que le ha ido muy bien, pues entonces salen con las sorpresa los directivos de que nos fue tan bien que vamos por otra temporada, así que estoy feliz de la vida”, comparte en entrevista, Aurora.

Para que se den buenas entrevistas como las que Aurora hace, dice que el arte más que en saber cómo preguntar, radica en saber escuchar. “Yo digo que más que aprender a preguntar, hay que aprender a escuchar, cuando tú estás poniendo atención a la entrevista sin ver qué siguiente pregunta vas a hacer, te concentras en cosas que a lo mejor dijo y luego de ahí retomas, antes de que estés viendo a qué siguiente tema te vas. A veces se te va una que otra pregunta que tú creías que ibas a hacer, pero cuando ves todo lo que platicaron, que no lo tenías ni contemplado y que no lo sabías, está mucho mejor”.

Cuando Aurora se sumerge en las entrevistas que hace, le gusta imaginarse los momentos y anécdotas que le cuenta el famoso en cuestión. “José Carlos Ruiz me contó que en 1950 caminaba por la Alameda de la Ciudad de México y yo eso me imagino, y cuando se emocionan y lloran, yo también me emociono con ellos, pues soy un ser humano, me gusta mucho que me cuenten ese tipo de cosas, que se abran, que hablen de sus vidas laborales, no solamente sus vidas personales. A mí me gusta mucho escuchar las vidas laborales, es decir, hay muchos a los que les dijeron que no iban a ser actores, que no iban a cantar, y míralos, están triunfando, a mí esas son las historias que me gustan dar a conocer”.

Sobre si un periodista de espectáculos como ella, puede tener amigos famosos, destaca que sí, ella al menos lo es de Victoria Ruffo, Andrés Palacios y Adriana Louvier, “porque una cosa es la chamba y otra las amistades, eso sí, siempre preferiría la amistad, a una buena nota”.

También en internet

En YouTube Aurora también tiene el programa “De historia en historia”, donde comparte cuadro con sus compañeras periodistas Lupita Martínez y Claudia de Icaza, donde se permiten ser más ellas mismas sin la formalidad que requiere la televisión. “Somos tres personalidades totalmente diferentes, tenemos una ventana en la cual ni quien te diga nada y sales como se te da la gana, tan bien nos ha ido que luego me dan entrevistas para este programa”.

De hecho, notas que se comparten en esta emisión, dan pauta para que trasciendan en otros medios de comunicación como revistas de espectáculos. Entre otro de los planes que tiene Aurora está desarrollar un piloto, del cual ya escribió la idea, “lo tengo bajo la manga, pero tiempo al tiempo”.