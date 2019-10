Paulette Hernández entra a la “Cuna de lobos”

El próximo lunes 7 de octubre a las 21:30 horas por Las Estrellas, inicia el clásico renovado de Televisa, “Cuna de lobos”, que tiene como protagonista a Paz Vega en la piel de “Catalina Creel”. Este proyecto pertenece al concepto “Fábrica de sueños”, el cual ofrece una visión contemporánea de las telenovelas que fueron inolvidables para el público mexicano, pero presentándolas más dinámicas y cortas, de 25 capítulos.

Producida bajo la visión de Giselle González, Paulette Hernández interpreta a “Leonora”, el personaje que hiciera famoso Diana Bracho en la época de los años 80. “Estoy muy emocionada, la verdad. Es un proyecto que hicimos todos con un montón de pasión y entonces creo que eso se va a ver (en pantalla), ya quiero que lo conozcan”, comparte en entrevista.

Paulette destaca que durante el desarrollo de esta historia trató de no pensar mucho en el éxito que la telenovela tuvo con anterioridad: “No me quise poner más nerviosa, traté de trabajar con los guiones, mis directores y mis compañeros y la verdad es que estoy muy feliz del resultado. (Esta) no es una copia, es el esqueleto de ‘Cuna de lobos’, pero con otros personajes y con motivaciones que nos mueven ahora en 2019”.

Refrescan el drama

Sobre las historias que podrá ver el público, dice la actriz que los personajes de este melodrama estarán movidos por la pasión hacia el dinero, al amor y a la ambición. “La pasión es lo que mueve toda la historia y por eso no la van a poder dejar de ver”. Y particularmente con su personaje de “Leonora”, resalta: “ella es una mujer muy valiente, que sabe lo que quiere y que lucha por sus derechos y se enamora de alguien equivocado como puede pasarnos, es una mujer que va a defender lo suyo hasta las últimas consecuencias”.

Los personajes femeninos empoderados son más habituales en las telenovelas y eso es algo muy importante de destacar para la actriz. “Ella (“Leonora”) es una mujer fotoperiodista que quiere crecer en el periódico, es una mujer independiente, no es la típica protagonista buena, lo que está padre de esta historia es que todos los personajes son retratados muy humanos, nadie es bueno ni malo, somos humanos que cometemos errores, que tenemos virtudes y eso se vuelve muy interesante”.

Sobre la convivencia con Paz Vega, la cual tiene un personaje tan icónico de las telenovelas en México, Paulette tiene un muy buen sabor de boca de trabajar con la actriz española. “Paz es una mujer increíble, una actriz muy profesional que siempre llega a su hora, con disciplina y con propuesta, súper generosa, que hacía todo más fácil, le aprendí muchísimo”.

“Cuna de lobos”, además de pasional, es una trama con mucho suspenso y acción, en ese sentido, Paulette destaca el gran trabajo de la producción por ofrecer calidad ante todo. “Realmente ‘Catalina’ es una psicópata. Entonces, esto es más bien el thriller de una psicópata que pelea por lo suyo”.

Nuevas reglas de atracción

En cuanto a que ahora las historias sean más cortas y concisas con elencos que vienen de distintas ventanas, dice Hernández que es una experiencia que nutre mucho a proyectos como éste.

“A mí me encanta, la verdad, porque todas las escenas se vuelven muy compactas, al punto, no hay ‘paja’, se tiene que contar lo que se tiene que contar y a mí en lo personal me gusta ver las historias más cortas, porque como espectadora se me hace más fácil digerir algo de 25 capítulos y no de 200. Además, la mayoría del elenco, o los conocía del teatro o del cine y es otro tipo de lenguaje al que estábamos acostumbrados a ver en televisión y es algo que agradezco enormemente”.

Cabe señalar que Paulette acaba de rodar la película “El rey de la fiesta”, de la que pronto adelantará más detalles.