Lanzan tráiler oficial del nuevo "Hellboy"

La productora Lionsgate Entertainment y Universal Pictures revelaron hoy el tráiler oficial de lo que será la nueva película de un nuevo "Hellboy", cinta que se estrenará el 12 de abril de 2019.

La cinta que reiniciará la saga de películas con el mismo nombre que dirigió, en su momento, el tapatío Guillermo del Toro.

"Hellboy: Rise of the Blood Queen" contará la historia del enfrentamiento contra una hechicera medieval que busca destruír a la humanidad en la época actual.

ESPECIAL / Hellboy.com

El elenco de esta entrega que llegará en 2019 está integrado por David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Daniel Das Kim y Sasha Lane, entre otros, así como la dirección de Neil Marshall.

AC