El cantante español Abraham Mateo recientemente estrenó su sencillo “Me encantaría” en colaboración con Belinda, un tema urbano con toques electrónicos; ideal para romper la pista.

Al respecto, el músico conversó con EL INFORMADOR sobre cómo fue ese proceso creativo con la estrella mexicana, de quien resaltó su compromiso y creatividad para aportarle mucho a la canción y al videoclip, ya que fue idea de ella transformarse en maniquí, confiesa Abraham.

“Este proceso creativo ha sido muy lindo por parte de los dos, Belinda vino a mi estudio a grabar las voces del tema. Me acuerdo que ella estaba en Madrid, yo le escribí y le dije que viniera a mi estudio, que le quería poner unas canciones, y entre esas, le puse ‘Me encantaría’ que la tenía guardada desde hace tiempo, fue una composición y una producción mía y es de las canciones más especiales que tenía en mi ordenador”.

Confiesa que casi podía escuchar la voz de Belinda en esta pieza, “y no me equivocaba, el tema estaba hecho para su voz y nadie mejor que ella para colaborar en esta canción, además, la sigo desde muy pequeño. Y ya quitando lo profesional, como persona y ser humano, me pareció la bomba, una chavala profesional, humilde, cercana y muy fácil de trabajar con ella, dispuesta a todo, sobre todo con ganas de arriesgar y de ganar, porque eso es muy importante en un artista. Y cuando vi que a ella se le ocurrió la idea de estar caracterizada de maniquí, sin pelo, pues ahí me di cuenta y me dejó claro lo entregada que es con su trabajo”.

Resalta que le hacía mucha ilusión trabajar con Belinda porque además echaba de menos vincularse con México, así que ahora que se dio el resultado, “sentimos que la canción ha sido muy especial, tanto los seguidores de Belinda, como los míos, han sentido esta canción de una manera muy bonita”.

Señala además que este 2022 ha sido un año muy positivo para él, “no se me ocurren cosas malas que me hayan pasado, todo lo contrario, sólo tengo cosas buenas, entre ellas esta colaboración”.

Este tema forma parte de un álbum que está trabajando Abraham Mateo, “va muy bien, la verdad es que tiene un poquito de todo, tiene baladas y este estilo de música más pop fusionado con lo electrónico y lo rockero; está muy completo, que al final todo desemboca en el pop, pero tiene mucho sentimiento, tanto con canciones para bailar como para llorar; además, hay colaboraciones muy importantes para mí porque son con artistas que me encantan”.

Enfatiza que este próximo disco está lleno de buenas canciones y experiencias personales que espera que la gente se identifique con las letras, “porque me voy haciendo mayor y cada vez vivo más cosas que las voy plasmando en canciones”.

Lo que sigue…

En enero próximo, Abraham comenzará su gira de conciertos en España, empezando por Madrid y Barcelona; y luego la intención es salir a Latinoamérica: “México para mí es una prioridad, un país con el que siempre me he sentido conectado desde bien pequeño y tengo muchas ganas de visitarlo de nuevo”; de hecho, adelanta que tiene una sorpresa especial para nuestro país con un artista que siempre ha admirado, “todavía no puedo decir nada, pero sé que a la gente le va a gustar y le va a sorprender muchísimo”.

Finalmente, destacó que le gustaría colaborar con Christian Nodal, también: “Es un artista que tiene canciones muy buenas y me siento muy identificado con lo que hace. Me gustaría mucho saber qué saldría, qué nacería de Christian Nodal y Abraham Mateo, pienso que puede ser una fusión interesante”.

Al ser cuestionado si esto no le molestaría a Belinda, porque acaba de colaborar con ella, acotó entre risas: “No creo, ella es buena onda y profesional, aquí no se debe mezclar nunca lo personal con lo profesional”.

CT