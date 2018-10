Lanza Internacional rock sin fronteras

Arropada por su más reciente sencillo “Huellas digitales”, es como llega por primera vez a Guadalajara la agrupación mexico-chilena Lanza Internacional, trío rockero que rescata la esencia de los sintetizadores con una alta influencia que apunta hacia el “New Order” y el “A flock of Seagulls”.

La agrupación conformada por los hermanos y experimentados músicos Francisco y Mauricio Durán (ex Bunkers) y Ricardo Nájera (ex baterista de Furland y actual integrante de IMS, Compass y Mexrrissey), surgió en 2016 en una sala de ensayo en Coyoacán tomando como referencia el amplio conocimiento que tienen en la industria musical para brindar un concepto diferente e innovador que mezcla la modernidad con los sonidos que marcaron a los años 80 con una peculiar mezcla de post-punk, new wave y synth pop.

La relación con Guadalajara siempre ha sido muy buena cuando cada quien ha ido a tocar en diferentes proyectos y ahora como Lanza Internacional esperamos que el recibimiento de la gente sea positivo.

“El apostar por sintetizadores fue algo que no planeamos, cuando empezamos a tocar tampoco teníamos la intención de formar un disco, solamente nos juntábamos por el gusto de la música, así salían canciones, todo fue un juego con los teclados y sintetizadores, a todos nos gusta la música de los 80, el synth pop, queríamos jugar con eso”.

Con el lanzamiento de su disco debut, el éxito no se hizo esperar con “Mala fama”, canción que los catapultó como una banda promesa de la nueva ola sonora que ha optado por fusionar nacionalidades sobre el escenario y darse a conocer en festivales como el Coordenada donde la mezcla de culturas y ritmos es el principal atractivo.

Los festivales ayudan mucho, hemos participado en muchos. Vemos que ahora es más fácil el que una banda nueva y otra consagrada compartan escenario y público

El músico Ricardo Nájera señala que uno de los principales objetivos y logros de Lanza Internacional ha sido el poder fusionar el concepto retro con la modernidad de la industria actual y así formar una identidad propia dentro del competido mundo del rock.

“Nunca hablamos de qué música queríamos hacer o cómo sonaría, todo ha sido muy natural. Lo que cada uno tocaba combinaba entre nosotros. Por eso Lanza Internacional tiene esa frescura, cada quien ha forjado su experiencia, en los ensayos imprimes algo de la música que escuchas en ese momento, para nosotros esto ha funcionado”.

Añade que el éxito de la banda a pesar de tener poco tiempo de formación se debe en gran medida a la experiencia que ellos en lo individual con otros proyectos y otros colegas han forjado para dar mayor impulso al rock hecho en América Latina, identidad que ha sido aplaudida y muy consumida por México.

“Los festivales ayudan mucho, hemos participado en muchos. Vemos que ahora es más fácil el que una banda nueva y otra consagrada compartan escenario y público, las producciones son geniales, todo está acondicionado para que una banda nueva ofrezca un gran show, son súper oportunidades que antes no se podían, también presenciamos el crecimiento de otras bandas, existe espacio y difusión en México, aquí esto es muy claro”.

Imperdible

Lanza Internacional en el Festival Coordenada el sábado 20 de octubre a las 15:00 horas en el escenario Viva Aerobus del Parque Trasloma.