El hechizo de The Magic Numbers

Los británicos The Magic Numbers vuelven a la ciudad, ahora para presentarse en el Festival Coordenada. No será la primera vez que el cuarteto pise un escenario tapatío, pues en 2015 llegaron al Teatro Diana para darle gusto a sus fans. La promesa ahora es dejar una huella aún más profunda.

Renovados y recargados, regresan con nuevo disco bajo el brazo, “Outsiders”, el quinto en su discografía y que le sigue al anterior “Alias” (2015). Sobre su evolución en la escritura de canciones, Romeo Stodart, uno de los vocalistas, charló vía telefónica desde Londres con este medio: “Ahora escribo de otras cosas. El gran cambio en mi vida ha sido convertirme en padre, tengo un hijo de 6 años. Fue la inspiración para la canción ‘Wayward’, se trata de él llegando a nuestra vida, haciéndome mejor persona. En el coro tiene sus palabras. Un día me preguntó por qué las hojas de los árboles no hacen ruido al caer al suelo. Me pareció una idea muy bonita, por eso la puse en la canción (‘The leaves will always hit the ground, they may never make a sound’). Él me abre los ojos, me hace darme cuenta de la vida, ser mejor persona”.

Al hablar sobre esa inspiración, Romeo afirmó: “Por este disco hay una sensación de esperanza. Me siento muy diferente a como estaba en otros materiales de Magic Numbers. Tengo un sentimiento de calma, de pasividad. Siento que tengo algo que decir, es un sentido diferente en la vida”.

Emoción e inspiración

Para Romeo, The Magic Numbers viven su mejor momento, por ello su gusto por estar en México para compartir el nuevo sonido con sus seguidores. En estos meses el grupo también visitará Argentina, Perú, Paraguay, Australia, Estados Unidos y varios países de Europa. Una particularidad del grupo es que sus miembros son dos pares de hermanos: Romeo y Michele Stodart, y Sean y Angela Gannon.

“Por este disco hay una sensación de esperanza. Me siento muy diferente a como estaba en otros materiales de Magic Numbers. Tengo un sentimiento de calma, de pasividad. Siento que tengo algo que decir, es un sentido diferente en la vida”.

Luego de los compromisos, Romeo tiene planes de seguir componiendo música y grabar más material: “Quiero hacer más discos, muchos más. Tengo muchas ideas, piezas de música. Quiero hacer música para películas, soundtracks. Hay momentos en los que solo quiero presionar el botón de grabar e improvisar”.

Aunque de momento no tiene colaboraciones próximas para bandas sonoras o un proyecto definido, en cuanto haga una pausa con Magic Numbers retomará su meta: “Creo que el año que viene en definitiva voy a sacar algo. Vamos a estar de gira lo más que podamos con este disco. Vamos a varios países, pero después de la gira me meteré en el estudio, quizá en abril del próximo año para trabajar”.

Curiosidades de la banda