Lady Gaga borrá colaboración con R. Kelly de plataformas digitales

La cantante estadounidense, recientemente galardonada con el Globo de Oro por su colaboración músical en "A star ir born", se solidariza con las victimas de acoso sexual que han presentado cargos contra R. Kelly y borra su colaboración con el cantante de R&B de sus canales oficiales de Itunes. Spotify y YouTube y otras plataformas digitales.

En el comunicado publicado en su cuenta de Twitter la artista explica sus razones:

“Estoy del lado de estas mujeres al 1000%, las creo, sé que están sufriendo y que les duele, y siento la fuerte convicción de que sus voces deben ser escuchadas y tomadas en serio. Lo que escucho en las acusaciones contra R Kelly es absolutamente horrible e indefendible. Como víctima de una violación que soy, hice tanto la canción como el vídeo en un momento oscuro de mi vida, mi intención era crear algo desafiante y provocativo porque estaba enfadada y aún no había procesado el trauma que había padecido en mi propia vida”.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) 10 de enero de 2019

Gaga reveló hace casi cinco años que fue victima de violación a los 19 años, y en 2018, en medio del ya posicionado movimiento #MeToo, afirmó que el responsable fue alguien destacado en el medio del entretenimiento mas no dio su nombre.

La cantante se ha pronunciado en múltiples ocasiones en contra del abuso sexual y contribuyó con la banda sonora del documental "The Hunting Ground" con la canción "Til It Happens to You" por la que fue nominada al Óscar.

"No puedo volver atrás, pero puedo ir hacia adelante y apoyar a mujeres, hombres y personas de todas las identidades sexuales, y de todas las razas, que son víctimas de violaciones. He demostrado mi postura sobre este y otros asuntos muchas veces en mi carrera. Comparto esto no para excusarme, sino para explicarme. Hasta que no te ocurre a ti, no sabes cómo te sientes".

R. Kelly enfrenta desde el año pasado múltiples acusaciones por abuso sexual, así como por maltrato físico, psicológico y privación de la libertad. En los últimos día se ha transmitido una serie documental del canal Lifetime, llamada "Surviving R. Kelly" (Sobreviviendo a R. Kelly), que aborda las acusaciones, toma testimonios de victimas y recopila opiniones de celebridades.

JCO