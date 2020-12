La última publicación de Instagram de Armando Manzanero

Armando Manzanero publicó una imagen con un emotivo mensaje en sus redes sociales para agradecer a quienes lo felicitaron en su cumpleaños el pasado 7 de diciembre.

"A todos mis amigos, que me dieron el placer de escuchar su felicitación por mi cumpleaños, quiero decirles que amo su gesto, que agradezco con toda mi alma me hayan hecho feliz este día con felicitarme algo que voy a guardar en mi corazón por el resto de mis días.

Con amor ... Su amigo Manzanero", escribió en la publicación que sumó más de 12 mil "me gusta" y sientos de comentarios.

Según el conductor Gustavo Adolfo Infante el compositor empezó con síntomas de coronavirus después de estar en Oaxaca donde festejó su cumpleaños número 85.

Este 28 de diciembre Armando Manzanero falleció de un paro cardiaco tras luchar contra el COVID-19, según dio a conocer el Dr. Javier Villagroy.