"La señora presidenta", ahora más irreverente

Saberse incómodo en el medio político mexicano es algo que Héctor Suárez afirma sin temor alguno y aunque ha tomado sus precauciones desde que fue agredido físicamente hace ocho meses por sus críticas al gobierno presidencial, el actor asegura que su postura no cambia y alejarse de la política no es una opción; al menos, lo seguirá haciendo desde el teatro.

Siendo ahora el estandarte principal de la puesta en escena “La señora presidenta” que llega al Teatro Galerías la noche de hoy (miércoles) con un sold-out, Héctor Suárez da vida a la dupla de personajes protagónicos “Martín” y “Martina”, quienes ofrecen una comedia única que en su momento marcó legado de la mano del fallecido primer actor, Gonzalo Vega.

Héctor Suárez puntualizó que el destino no se equivoca y aunque han pasado décadas desde que “La señora presidenta” llegó a la cartelera, recordó que en su inicio el protagónico le había sido ofrecido, oferta que rechazó por carga laboral y ahora sin tiempos que lo aten a una televisora lo retoma gustoso de compartir escenario bajo la dirección artística de su hijo, Héctor Suárez Gomís y junto al tapatío Lalo España y Michelle Vieth, entre otros.

“A mí me la ofrecieron antes que a Gonzalo, pero no pude hacerla, me esperaron pero tuve que decir que no y eso causó un éxito en la obra con él, no dudo que haya hecho una buena puesta en escena, era un excelente actor, lo que estoy haciendo yo no sé si sea diferente, no quise ver la obra que hizo él, para yo hacer mi propia versión; los tiempos cambian y ahora hay una adaptación moderna de lo que fue hace 20 años”.

El actor hizo hincapié en la modernización que el libreto de “La señora presidenta” ha tenido para integrarse nuevamente a la cartelera con más de 30 funciones aseguradas en México, Estados Unidos y América Latina, pues si bien la historia original se mantiene tomando como referencia aconteceres políticos de los años 70, ahora se han adaptado a personajes y situaciones de la actualidad.

Impulso propio

Héctor Suárez reconoció que el deseo de producir nuevamente un programa de comedia televisiva sobre la política mexicana es algo que mantiene latente y listo para cuando alguna de las televisoras mexicanas se anime a contratarlo; claro, con el requisito de no censurar su contenido y le permitan enfocarse en la mofa, el análisis y la crítica del quehacer político de la actualidad.

“Ya lo tengo planeado en mi mente y alma, lo que no está planeado son las compañías y empresas comprometidas políticamente con el gobierno; por lo tanto, Héctor Suárez es un actor indeseable que no debe llamarle nadie porque es una actor que dice la verdad, hay bullying en contra de Héctor Suárez juzgándolo como conflictivo, pero no es cierto”, comentó el actor al revelar que en aproximadamente mes y medio retomará sus contenidos a través de las redes sociales con un tono político.

“Televisa me ha invitado a hacer otros programas, ha sido mi casa, ahí nací y di los mejores años de mi vida, di una televisión mexicana inteligente, analítica y profunda, pero quien dice la verdad no nos gusta, no creo que ninguna televisora actual se preste para que yo diga lo que tenga que decir, les da mucho miedo”, finaliza.