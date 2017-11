Héctor Suárez se sube a los tacones

El actor Héctor Suárez volverá a subirse a unos tacones y a usar maquillaje para dar vida a una mujer. Será nada más y nada menos que con “La señora presidenta”, según anunció durante la función de “Los Locos Suárez”, en la cual festejaron 350 representaciones.

“Es un papel que hizo muchos años el excelente actor Gonzalo Vega, ojalá le llegue un poquito a los talones”, señaló. El creador de programas como “¿Qué nos pasa?” declaró que no teme a las comparaciones porque las considera feas, pero aseguró que hará una interpretación de Martina distinta a la que hizo Vega.

“No he visto la obra de él, me han querido enseñar los videos pero no los he querido ver porque quiero hacer mi versión, pero sin duda con Gonzalo Vega fue una puesta en escena extraordinaria, duró 12 años en cartelera”.

“Es un papel que hizo muchos años el excelente actor Gonzalo Vega, ojalá le llegue un poquito a los talones”.

Suárez explicó que gracias a su personaje de doña Zoila ya tiene dominado el uso de tacones y el maquillaje. “También hice una obra de teatro que se llamó ‘La señora de su casa’, de Darío Fo, en el que tuve que salir de mujer, era un papel muy fuerte, serio, y de verdad iba al baño y me sentaba, desde la mañana me ponía pantaletas de mujer. Este es un buen reto, difícil superar a Gonzalo Vega”.

Antes de que inicie los ensayos de “La señora presidenta”, bajo la producción de Alejandro Gou, Héctor Suárez se concentra en la recta final del show “Los Locos Suárez”, donde comparte escena con su hijo Héctor Suárez Gomís y que tentativamente cierra temporada el 30 de diciembre.

El productor Guillermo Wiechers hizo un recuento de lo que ha sido la aventura de “Los Locos Suárez”, comenzando por el hecho de que inicialmente pensaban hacerla por ocho semanas pero ya cumplieron dos años en cartelera en El Telón de Asfalto.

“No se acaba una temporada, se acaba un estilo de vida, nos hemos hermanado. Ahora los tres tenemos nuevos retos, compromisos, vamos a comenzar una candidatura (con “La señora presidenta”) y voy como coordinador de campaña, de Héctor Suárez, con una señora presidenciable”, dijo el productor.

Tras “La señora presidenta”

“La señora presidenta” es una obra de teatro de los dramaturgos franceses Jean-Jacques Bricaire y Maurice Lasaygues, estrenada en 1981. Se trata de una comedia de enredo, centrada en los personajes de Martin y Martine, una pareja de hermanos gemelos con personalidades opuestas: Ella es seria y responsable, él es frívolo e insustancial. Las circunstancias hacen que Martin deba disfrazarse de su hermana, provocando innumerables equívocos y situaciones surrealistas. La historia fue estrenada en México, en el Teatro Aldama, en junio de 1991; fue interpretada por Gonzalo Vega, Norma Lazareno, Juan Peláez, Liliana Weimer, María Alicia Delgado y Rodolfo Rodríguez, y dirigida por Carlos Téllez.