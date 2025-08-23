BTS proyectará conciertos en cines, incluido México, como parte de un evento internacional que busca llevar la experiencia de la agrupación surcoreana a la pantalla grande. A través de una colaboración con Cinépolis, la banda anunció el lanzamiento de un maratón especial de 12 días como parte del "Movie Weeks" de la cadena, en el que los fanáticos podrán disfrutar de algunos de sus conciertos más emblemáticos, ahora remasterizados en 4K.

El anuncio fue realizado en las redes sociales oficiales de BTS, donde se detalló que este ciclo de proyecciones comenzará el próximo 24 de septiembre y se extenderá hasta el 5 de octubre. Durante ese periodo, ARMY en distintos países tendrá la posibilidad de revivir algunos de los momentos más memorables de la carrera del grupo como si estuvieran en primera fila o experimentando los shows por primera vez.

¡Qué gran sorpresa! ���� No solo será un concierto, ¡son 4! Emocionado estoy, seguro tú también. pic.twitter.com/Z9PXFyFi5Z— Cinépolis (@Cinepolis) August 20, 2025

En el portal oficial del evento, btsmovieweeks.com, se describe la intención de este maratón como una oportunidad para que los seguidores vuelvan a sentir "los aplausos rugientes, el calor de la noche y la emoción que resonó en nuestros corazones". La propuesta busca reconectar con la intensidad emocional que ha caracterizado a cada presentación en vivo de BTS.

El "Movie Weeks" contempla la proyección de cuatro películas que recorren distintas etapas de la trayectoria de la agrupación. El 24 de septiembre se presentarán "BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue Remastered" y "BTS 2017 Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final Remastered". Posteriormente, el 1 de octubre llegará el turno de "BTS 2019 World Tour 'Love Yourself: Speak Yourself' London Remastered" y "BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered". Cada una de estas producciones ha sido remasterizada en 4K para garantizar una experiencia visual más inmersiva.

En México, los conciertos estarán disponibles en salas de Cinépolis, aunque hasta ahora no se han revelado los horarios específicos. La confirmación de la proyección en el país ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes esperan revivir la energía de las giras internacionales en un formato cinematográfico de alta calidad.

De acuerdo con la información compartida en el portal oficial, la venta de boletos se habilitará a nivel mundial a partir del 27 de agosto. Esto permitirá que los fanáticos puedan asegurar su lugar en las funciones programadas y disfrutar de esta experiencia única que combina cine y música en un mismo espacio.

Con esta acción, BTS reafirma su relación con su público de todo el mundo y ofrece una alternativa para revivir la magia de sus conciertos, ahora desde la comodidad de una sala de cine.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: ¿Qué es el té de burbujas y para qué sirve?

OF