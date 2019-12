La revancha de Héctor Sandarti

Dueño de un magnetismo inusual ante las cámaras, nadie puede negar que uno de los principales sellos que tiene Héctor Sandarti se encuentra en su sonrisa. Y el cierre de 2019 le brinda al guatemalteco varios motivos para conservarla. Por un lado, su horizonte profesional luce hoy más abierto que nunca, tras haber terminado una etapa de 25 años ligado a Televisa. Por el otro, mudarse a Estados Unidos para encabezar el matutino “Un nuevo día” de Telemundo abre las puertas a nuevas y jugosas propuestas profesionales.

El conductor reconoce que el año que termina trajo cambios profundos a su vida en lo laboral y lo personal. Sandarti explicó, a su paso por la reciente entrega de los PRODU Awards, que el apoyo que ha recibido de su familia, comenzando por su esposa Paulina Segura, ha sido fundamental para lanzarse a la conquista de nuevos horizontes. Y es que hoy más que nunca tiene razones de sobra para sonreír.

Sandarti lleva la batuta del programa “Un nuevo día” al lado de Adamari López, Rashel Diaz y la Chiquibaby. La emisión ofrece contenidos de revista, entretenimiento y humor dirigido al público hispano de los Estados Unidos, aunque también se trasmite a más de 26 países.

—Eres un hombre que ha definido su vida por momentos muy específicos. En este preciso instante, ¿cómo te sientes?

—Comenzando por lo profesional, en mi carrera puedo decir que me encuentro en un gran momento, cambiando de televisora y comenzando una nueva etapa en Telemundo, que me ha recibido maravillosamente con el proyecto de “Un nuevo día” y dándome la oportunidad de hacer lo que más me gusta, que es la conducción. Agradecido, eso sí, con Televisa.

—¿Cómo te recibieron en el programa?

—Hay mucho cariño y compañerismo. Me he encontrado con un equipo muy profesional. Me hacen sentir que dar este salto valió la pena. Además llego en un momento de muchos cambios en la televisión, como lo son las redes sociales y un contacto mucho más cercano con el televidente.

—¿Te lo pensaste para darle el “sí” a Telemundo?

—Confieso que “caí en blandito”, siento que todos los elementos se juntaron para dar este paso en lo que siento fue el instante perfecto. ¡Fueron 25 años de trabajar para Televisa! Maravillosos, sin duda, pero sí, creo que sentía el momento de dar este paso. Estoy feliz con la decisión.

—¿Qué ponderaste para decir “me voy de Televisa”?

—Fueron varias cosas. Lo principal era esa sensación de que se había cerrado un ciclo con Televisa, donde hice proyectos importantes y de los que me siento profundamente agradecido, pero llega ese momento en la vida donde quieres ir por más, evolucionar. Y desde hace mucho tiempo Telemundo había levantado la mano por si se daba un cambio.

Puse las cosas en la balanza y sobre todo, consulté a mi familia. Ellos coincidieron, era momento de ir por más; fui a Telemundo y ellos prácticamente me estaban esperando.

—¿Tu agenda para 2020 va a estar dominada por la televisión?

—Por el momento. Una de las condiciones es dedicar a morning show todo el tiempo posible. Por todo el tiempo me refiero todos los días, mañanas, días festivos. Incluso cuando viajo (como en los PRODU Awards, que fueron en Cancún), aprovecho para trasmitir desde el lugar en el que me encuentro.