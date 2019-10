La raíz latina de Francisco, el hombre

Ni de aquí ni de allá, es algo que a lo largo de seis años ha escuchado Francisco, el hombre, el quinteto méxico-brasileño que poca importancia le da ha dado a no tener un género fijo para definir la propuesta musical que ha llevado a esta agrupación a recorrer toda América Latina.

Quizá el rock, el bossa nova, el jazz o hasta la batucada sean parte esencial de Francisco, el hombre, o quizá ninguno de estos conceptos pueden englobar la diversidad con la que este proyecto conformado por los hermanos Sebastián (batería-voz) y Mateo Piracés-Ugarte (guitarra-voz) y los brasileños Juliana Strassacapa (voz), Andrei Kozyreff (guitarra) y Rafael Gomes (bajo), puso en la industria sonora desde su álbum debut en 2015 con “La pachanga”, con el que marcaron una nueva oleada de lo que implica la creatividad latina.

Con “Rasgacabeza”, su más reciente material de estudio, Francisco, el hombre, regresa a Guadalajara para sumarse al Festival Coordenada y reafirmar el respaldo que el quinteto ha logrado en México con sus peculiares canciones que, más allá de la diversidad de ritmos digitales y análogos, impulsan al portugués y al español como uno de los idiomas con más potencial en la lírica para consagrarse en el mercado anglosajón.

“‘Rasgacabeza’ es totalmente en portugués y el reto es hacer que el portugués se cante fuera de Brasil, nos toca hacer eso, ha funcionado bien. Cuando notas la fuerza que América Latina tiene es algo que te enamora y si lo piensas en el mercado musical, si ves la fuerza que tiene el reguetón, es porque hay unión entre en toda Latinoamérica, estamos cantando juntos, es una muestra de que podemos llegar a ser el número uno en el mundo”.

Mateo Piracés-Ugarte, guitarrista de la banda, puntualiza que Francisco, el hombre ha logrado una gran aceptación por la honestidad de su origen, pues aunque ahora comparten cartelera junto a artistas consagrados en los festivales y escenarios más importantes, nunca olvidan que su verdadera formación se dio tocando en las calles, sin promoción en los medios convencionales y la incertidumbre de los promotores artísticos que no sabían en que género situarlos.

“Nuestra mayor expresión autóctona es tocar en vivo. Hay que ir a nuestros shows para entender lo que somos, es nuestro momento de más alegría y de conectarnos con el público. Siempre hemos sido una banda callejera cantando en español y portugués en Brasil y al principio nos decían que no sabían cómo y dónde ponernos por ser una banda latinoamericana, por no ser totalmente rock, brasileño o jazz, pero fuimos trabajando nuestra raíz latinoamericana llevando a Brasil fuera de Brasil, ahora esos mismos productores nos dicen que nosotros podemos tocar en cualquier lugar, ya no lo ven difícil”.

Agéndalo

Francisco, el hombre, en el Festival Tecate Coordenada en el Estadio Akron, el sábado 19 de octubre, 15:00 horas. Más información en: tecatecoordenadagdl.com.mx.