“La paloma y el lobo”, una historia que toca el corazón

Este próximo 22 de abril se estrena en cines comerciales la película “La paloma y el lobo”, del director Carlos Lenin. La cinta cuenta la historia de “Lobo” (Armando Hernández) y “Paloma” (Paloma Petra), dos obreros acosados por sus circunstancias en una ciudad al Norte de México.



“La paloma y el lobo” es el primer largometraje Carlos Lenin, quien contó sobre su decisión de narrar esta historia. “Emerge de todos los relatos amorosos que escuchaba que ocurrían en mi comunidad, mientras estaba en la Ciudad de México estudiando cine. Cada que regresaba a vacacionar a Linares me encontraba con mis amigos, que intentaban ser felices y amar en medio de un entorno violento, en 2008 o 2010. Me pareció importante tratar de rescatar estos relatos. Cuando surgió la convocatoria de ópera prima fue la primera opción que tenía: contar esta historia de amor en una ciudad industrial, tratándose de querer y salir adelante con un entorno de violencia por la guerra contra el narcotráfico y la violencia laboral. Me interesaba explorar los parajes industriales en donde crecí”.



Visualmente la desolación de los personajes en su entorno se resalta con una cuidada selección de los espacios que habitan y por los que pasan: “A los espacios los concebí como extensiones de los protagonistas. Me interesaba explorar los silencios, aparentes tiempos de inmovilidad”. Hay escenas donde se resalta simbólicamente la separación, como una en la que la pareja está separada por el tren que pasa por la ciudad: “Representa cómo me sentía respecto a mi ciudad: cómo la industria en permanente movimiento, este metal interminable, se interpone entre yo y las personas. Es una dinámica de trabajo con una explotación humana, una maquinaria gigantesca que no se cansa”.



En ese sentido, la película toca también el tema de la migración, no sólo para cruzar la frontera nacional sino la movilidad interna: “La migración interna es un tema que nos define a muchos. Yo salí de mi pueblo para ir a Monterrey estudiar una carrera, después a la Ciudad de México. Es un desgaste, es duro y digno ser cuestionado por un lenguaje sociológico, también en términos identitarios y artísticos”.

Un trabajo en equipo

Carlos fue coguionista, junto con Jorge Guerrero Zotano: “Fue muy importante tener una persona que tuviera una distancia con lo que le estaba compartiendo. Nos permitió encontrar un orden posible. Sabía que quería aproximarme, estas violencias nos definen mucho como sociedad. Pasan un montón y las miramos de lado. Me interesaba contemplar a los personajes en sus tiempos muertos, o atendiendo a un conflicto violento con estas violencias. Me interesaba llegar a esos momentos, más que tratar de definir al obrero siendo obrero”

Lenin ha filmado cuatro largometrajes: “Me siento muy afortunado por haber tenido la oportunidad de filmar un largometraje en este país. La transición la vi como un reto, tenía muchas ganas de filmar la película. Traté de aplicar lo que había aprendido en los cortometrajes. Traté de permitirme explorar formalmente la película, construir un sistema de imágenes, jugar con un código, más allá del relato, con arquitecturas emocionales”.



En el circuito de festivales “La paloma y el lobo” fue bien recibida, con premios en Locarno International Film Festival (2019), FICUNAM Festival International de Cine UNAM (2020), y el premio Cinemex México Primero del Festival Internacional de Cine de Los Cabos: “Son un reconocimiento muy necesario y bonito para el trabajo de todos los compañeros que hicieron la película”. Además de los estrenos en festivales la cinta estuvo recientemente en una muestra del MOMA.

CORTESÍA

El aprendizaje de los festivales

Sobre el recorrido de la cinta, Carlos agregó: “Me da mucha alegría con un espíritu totalmente universitario, pero hecha con mucho amor, se haya abierto el camino por sí misma. Hay mucho aprendizaje en los festivales. El estreno comercial me da mucha ilusión, creo que es todo lo que un director quiere: que la gente pueda verlas. Me entusiasma escuchar las opiniones de la gente”.



AMD