La nueva vida de "El Puma"

Renacer es una palabra poderosa. Implica dejarse impresionar por las cosas más sencillas de la vida, algo que ahora José Luis Rodríguez “El Puma” disfruta intensamente, como si cada día fuera el último, pues el ayer ya pasó y el mañana aún no sucede, por eso al presente lo recibe con los brazos abiertos. Después de lidiar con la fibrosis pulmonar, el cantante venezolano regresa con el disco “Agradecido”, material de sonidos caribeños con mensajes que van del amor a la reconciliación, y que exploran el fin de los días, pero desde una perspectiva de paz.

“Todo es posible si elijes creer. Pienso que todos necesitamos de la ayuda de Dios. No hay mejor predicador, digo yo, que una enfermedad incurable, una bancarrota económica, una bancarrota moral o un problema fuerte mental, ahí es cuando se aclama a Dios, ahí sí existe y es cuando uno se vuelve chiquito”, comparte en entrevista durante una visita que hizo a Guadalajara.

“El Puma” explica que a Dios le gusta que los seres humanos sigan adelante. “Uno siente que se va a ir, que se va a morir, que no sabe si va a amanecer al día siguiente. Uno se despide de su esposa, pero no quiere verla sufrir. De verdad que quejarse no vale la pena, yo tengo prohibido quejarme y prohibido olvidar de dónde me sacó Dios. Entonces, me hago cinco preguntas: ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? y ¿Para qué? Estoy en esa última”.

Y reflexiona: “¿Para qué me salvó Dios? Para dar testimonio, para decir que Cristo existe y que nunca mintió, para decirle a la gente que no cree en Dios que yo soy un milagro palpable, que no sé cuánto Él me va a dar más de tiempo, pero lo quiero aprovechar al máximo, vivir cada día como si fuera el último, porque hay dos días con los que no puedes contar: ayer y mañana. Solamente tenemos el hoy, por lo que quiero vivirlo intensamente, buscando a la gente a la cual no puedes encontrar por las redes, fax, mail o lo que sea, tienes que montarte en un avión y decirles, ‘gracias, estoy agradecido por todo el amor que me han dado y todas las oraciones’”.

“El Puma” ahora brinda tiempo, ese que no dio o descuidó por los años de giras y conciertos. Ahora quiere estar más cerca de su esposa, de su familia y de sus amigos. Dice que la vida no es una carrera de velocidad, sino de paciencia y tranquilidad para llegar a la meta. Comparte que luego de pasar por un proceso difícil donde hay una gran posibilidad de perder la vida, entiende el significado de la muerte desde otra perspectiva.

“¿Qué es la muerte? Es separación de tu cuerpo y de tu espíritu. La muerte no significa dejar de existir. La segunda muerte es la más peligrosa, es la separación eterna de Dios, porque Él no es Dios de muertos, es de vivos”.

El cantante confiesa que antes no lloraba, mantenía una coraza para protegerse en la profesión en la que se desarrolla, porque hay muchas despedidas y regresos. Ahora entiende que esta catarsis es importante.

Un álbum para su público

“Agradecido” tiene 10 canciones, varias son también homenajes a países en los que “El Puma” se siente como en casa. “Después del postoperatorio, que me dijeron los médicos que eran como 12 o 14 meses de recuperación, tenían razón, pero estuve en mi casa bastante tiempo meditando y recordando muchas cosas que tenía olvidadas, enterradas, pero que me llegaban todas a la mente, pedí perdón muchas veces y también perdoné muchas veces”.

“Comencé a tocar instrumentos y busqué las canciones que yo quería hacer, eran como 20, apenas me salía un grito de voz, no podía cantar y no sabía si iba a cantar”, anota el músico.

De la selección de las 10 piezas, para él surgieron tres inéditas importantes como la que le da el nombre al disco. “Hay siete canciones que me gustan mucho (que hablan) de Argentina, de Perú, de Chile, de Colombia, de México, de Venezuela por supuesto y de Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba. ‘Agradecido’ es la radiografía de más de 56 años de carrera y también está ‘El hombre que mereces’, inspirado en el tiempo que le quité a mi esposa”.

Su amistad con Vicente Fernández

Vicente Fernández y José Luis Rodríguez se funden en un abrazo. CORTESÍA

La visita a Guadalajara, además de hablar de su álbum nuevo, también fue para verse con Vicente Fernández. “Vine a darle las gracias en persona, porque fue el primero que dijo que sí para el disco de duetos (‘Inmenso’, 2017), él grabó ‘Dueño de nada’. Vicente es un tipo que se da a querer, para mí siempre está de buen humor. A la amistad no le importa el tiempo ni el espacio, siempre está ahí a la distancia”.

Agrega que el encuentro fue para estrecharlo y darle un abrazo de amigos, “para mí es un ídolo, casi irremplazable, además, quiero felicitarlo por la dinastía Fernández, padre, hijo y nieto, eso es hermoso”.

Los Latin Grammy lo reconocen

La ceremonia del Latin Grammy se realizará el 14 de noviembre en el MGM Grand Conference Center en Las Vegas, donde se entregarán las estatuillas en 39 de las 50 categorías en esta edición 2019, y “El Puma” recibirá junto con otros compañeros el galardón a la Excelencia Musical.

“Tuve que venir de la muerte para que me lo entregaran (risas), pero bueno, el tiempo es de Dios, no mío. (El galardón) halaga, pero no empalaga mi vanidad. Lo recibo con humildad y sencillez este reconocimiento de la Academia, junto con ocho personas más que son muy importantes en la música también”.

El 5 de febrero tendrá concierto en Monterrey y el día 7 en la Ciudad de México, espera pronto visitar Guadalajara. “Me he paseado por la música pop, romántica, mariachi, boleros, pero siempre con ese giro caribeño”. Adelanta que acerca de su experiencia tan cercana con la muerte no hay planes de libro, pero sí es posible una serie: “Si da tiempo y aparecen las personas para hacer una serie (va), pero hay que esperar a que pase la de Luis Miguel con todo el éxito que ha tenido, lo quiero mucho”.