Con “La Gira”, Sanz enamora al 3 de Marzo

Para Alejandro Sanz, Jalisco es una plaza muy especial, es la tierra de su hija, Manuela. Por lo que presentarse aquí en concierto siempre será un motivo de alegría. Ayer, el madrileño cantó ante 14 mil personas en el Estadio 3 de Marzo como parte de su tour “La Gira”. De hecho aquí en la ciudad es donde cierra sus conciertos por México este año.

Sanz apareció ante un público que ansiaba sus letras y sonido, entre gritos y aplausos. Gran escenografía, músicos, coristas y producción lo respaldaron.

La presentación comenzó con “Hoy que no estás” y “Azúcar en un bowl”, para después dar paso a “Aquello que me diste”.

“Estaba viendo que nos pusieron como muy separados”, le dijo a su público. “Haremos que esta distancia sea más corta de lo que es en realidad”.

Y continuó, “ustedes ya saben por qué es muy especial esta ciudad, sí, por muchos motivos”, en referencia a su hija Manuela. Ayer por la tarde, compartió en Instagram una imagen en la que aparece comiendo pastel con ella en un gimnasio.

Luego le dijo a la audiencia que no se preocuparan de que en la velada le diera por conversar mucho, “hablo poco se los prometo”. Y le advirtió a su banda:

“Toque bien, estamos en Jalisco, no jodan. ¡Va por ustedes, disfrútenlo!”, también le reiteró a la gente.

Otros temas que Sanz interpretó, fueron, “No tengo nada”, “Back in the city” y “Capitán Tapón”. Uno de sus éxitos más recientes es “Deja que te bese”, el cual también es una colaboración con Marc Anthony, y “Looking for paradise” que hizo con Alicia Keys, éstas últimas las interpretó con sus coristas.

La noche fue muy noble con Sanz y el público muy entregado con él, tanto, que previo al show sus fans estaban entregando a la entrada del estadio unos corazones rojos de papel, la encomienda era sacarlos en el tema “El trato” y así sucedió. Luego sonó “Mi persona favorita”, la cual le dedicó a su hija, Manuela.