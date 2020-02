La metamorfosis de Tommy Torres

El cantautor puertorriqueño Tommy Torres abre un hueco a la innovación en su nuevo sencillo “Como Antes”, un tema propio en el que deja espacio a los ritmos electrónicos que marcaron sus primeros contactos con la música en la década de los años 80.

En charla con los medios de comunicación, a pocos días de sus dos conciertos en la capital puertorriqueña los próximos 14 y 15 de febrero, reconoció que ha buscado “cosas nuevas” a la hora de componer “Como Antes”, un trabajo fruto de su esfuerzo por centrarse en su propia carrera, que no siempre ha atendido de forma prioritaria dada su faceta de compositor y productor de otros artistas.

“Siempre me siento al piano o tomo la guitarra cuando voy a componer”, aseguró el cantante, tras explicar que “Como Antes” da continuidad al formato que ha adoptado en los últimos tiempos de sacar sencillos que huye de la fórmula del álbum completo que predominaba hace años.

“Lo electrónico es muy marcado en este tema”, apunta el puertorriqueño, que lleva a sus espaldas desde que empezó en la música hace 20 años, lo que celebrará en los conciertos de mediados de mes en el Coliseo de Puerto Rico, en la capital de esa isla.

Respecto a “Como Antes”, que como aclara no es un tema autobiográfico, el artista apunta que se trata de una canción que habla de las relaciones de las parejas y de cómo estas no son estáticas, sino que como asegura “las hay que empezar de cero todos los días”.

“Igual que uno se corta el cabello, los gustos musicales cambian con el tiempo. Es natural que un artista cambie”, matiza el cantautor. Torres indicó que puede interpretarse que si un artista hace siempre lo mismo es que tiene miedo a romper la fórmula que funciona.

Reconoce, no obstante, que el proceso creativo no cambia y que sentarse en el piano y comenzar a cantar forma parte de los pasos necesarios para sacar adelante un nuevo trabajo. “Crecí en los años ochenta, por lo que he ido atrás, para lo que yo recuerdo”, señala sobre su último sencillo, un trabajo al que apunta como una evolución para hacer sonidos nuevos.

“Como Antes” será una de las canciones que interpretará en los conciertos de los días 14 y 15 en los que hará un recorrido por sus 20 años de carrera.

JL