La mente detrás del conciertos de Guns N' Roses

Guns N’ Roses está a un par de días de su regreso al Estadio Jalisco, un cuarto de siglo después de su primera visita a la ciudad. El grupo comandado por Axl Rose en la voz y piano y Slash en la guitarra vuelve gracias a los promotores Live Talent.

Sobre esta presentación, Javier Castañeda, director de la promotora, platicó en entrevista: “La oferta siempre fue tenerlos en el Estadio Jalisco, de alguna manera recordar aquel histórico concierto. A mí me tocó vivirlo, es algo importante para mí. La banda accedió, ya estamos a la vuelta de la esquina”.

El montaje de la producción comenzó desde el viernes de la semana pasada: “Trabajamos duramente para que suceda de la mejor manera, cuidando todos los detalles técnicos. Es un gran escenario, toda una producción: son 7 tráileres de Guns N’ Roses únicamente, más unos 60 tráileres con el sonido reforzado. Será uno de los mejores espectáculos que hemos visto aquí”.

La respuesta de la gente está a la altura de la inversión y lo monumental del recinto en la Calzada Independencia: “Ya solo quedan muy poquitos boletos: recomendamos que los compren en taquilla o en la página (Stub)”.

Debido a la demanda de entradas, los promotores crecieron un poco más el aforo planeado: “Hemos abierto una zona extra en la sección de pie A. Había muchos comentarios y reportes de reventa: para qué los compran en reventa, mejor abrimos más espacio”. Es de 33 mil personas el aforo del estadio en esta ocasión: quienes tengan palcos o butacas podrán utilizarlos sin problema. Para los fans habrá mercancía oficial del grupo, al interior del recinto, adelantó Javier.

Cuando Guns N’ Roses visitó Guadalajara por primera vez llegaron en un momento álgido en su carrera, después de haber lanzado “Use your Illusion” (1 y 2) y poco antes de publicar “The Spaghetti Incident?”, último álbum antes de la separación que tuvieron. En esos años la capital de Jalisco no sobresalía por su oferta de conciertos, recordó Javier: “Antes no había tantos espectáculos como hoy. Realmente los conciertos de rock han aumentado bastante. Antes era cada venida de obispo, como dice el dicho. Ahora hay más apertura al rock. Estamos contentos de que haya shows cada semana. Este de Guns creo que es especial: no es tan fácil que venga”.

Además de la organización de los conciertos de Guns N’ Roses en Tijuana y Guadalajara en su gira mexicana, Live Talent está a cargo de varios festivales de rock pesado, latinoamericano y música eléctrica, como Knotfest, Revolution, Force Fest, Hell and Heaven Fest y Medusa. Evanescence, Slipknot, Rob Zombie, Martin Garrix, Stefano Noferini y King Diamond son algunas de las propuestas que encabezan los carteles.

Como promotores independientes, un reto ha sido la competencia: “El principal reto como promotor independiente es luchar contra un competidor muy agresivo, que utiliza siempre prácticas desleales contra quien busca hacer algo en la música. De allí en fuera todo ha funcionado bien”.

Una banda aliada y con quien tienen amistad es Rammstein, un gusto particular de Javier: “Es muy entrañable, ellos tienen un recuerdo especial. Estuvimos con ellos en Puerto Vallarta en año nuevo, en el Hell & Heaven 2016. Es una buena relación”.

Asiste

Guns N’ Roses en el Estadio Jalisco, viernes 18 de octubre, 20:30 horas.