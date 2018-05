La libertad creativa de Rosalía León

El público mexicano conoció a Rosalía León gracias a la segunda generación de “La Academia”, donde su proyección musical se dio más en el regional mexicano; incluso, con la disquera Sony Music publicó un álbum homónimo de donde sonó la canción “No te me acerques así”, pero la Rosalía de hoy es muy distinta a la de ese tiempo, ahora vive la música con plena libertad creativa y madurez donde ella y su guitarra son una misma voz para hablar de la mexicanidad desde un enfoque social.

El disco que ahora la tiene en las listas de popularidad de Mixup es “Más alto”, donde su voz y la música de creativos conocidos como Sergio Vallín, Sole Gimenez, Javier Bátiz, Susana Harp y Jorge Villamizar, entre otros, suman un abanico de variopintos toques sonoros. Actualmente, promueve “Espectro” a dueto con Kelvis Ochoa. Y hoy sábado 19 de mayo, Rosalía León ofrecerá un recital en el marco del Festival Cultural Juan Rulfo, en la Plaza de Armas, en San Gabriel, Jalisco a las 20:30 horas.

“Les vamos a llevar música de mi primer disco y alegorías como ‘Huapango de Moncayo’, ‘Guadalajara’, ‘Son de la negra’, ‘Mi ciudad’ y también temas de este nuevo álbum ‘Más alto’ en donde yo refuerzo este concepto de guitarra acústica partiendo de sones y huapangos para invitar a rockeros como Javier Batíz, Mike Stern y Sergio Vallín de Maná. Entonces, van a escuchar canciones de folclor nacional, pero también canciones de mi autoría, se la van a pasar muy bien”. En el escenario, Rosalía estará acompañada del músico Rafa Guarneros y hará un par de duetos con Haydée Milanés.

Sobre el cambio de panorama musical en el cual ya está desde mucho años, asegura Rosalía que desde siempre quería cantar sus canciones y acercarse a este sonido y este lenguaje, pero al inicio de su carrera había que hacer camino y por eso su perfil se volvió el de un personaje de la televisión, pero ahora defiende su libertad creativa de ser y de pensar.

“Ya tiene rato que me gradué (de ‘La Academia’) y ya hay una evolución, yo también quería dar más y obtener más, entonces está este álbum ‘Más alto’ porque me exige y entrega todavía más con estas personalidades que me impulsan y me dan su confianza, que son leyendas y que son artistas que están más allá del bien y del mal. Yo ahora me presento como guitarristas, cantautora y mujer que quiere opinar con su propia música”.

Sobre el regreso de “La Academia”, comparte Rosalía que quienes tengan el deseo de sobresalir tienen que buscar más puertas más allá de esta plataforma. “Son oportunidades de lanzamiento, pero no lo son todo, de ahí se abren muchos camino, yo invito a la gente a que se siga preparando, porque (el programa se acaba) y lo que sigue es la puerta que se abre”, finaliza.