La importancia de llamarse Billboard

Hace unos meses generó trifulca en redes sociales el hecho de que Imagine Dragons se impuso a Queen en la 29 entrega de Premios Billboard. Esto se debió a que el público olvidó que Billboard más que premiar mérito artístico, reconoce a quienes marcan las tendencias musicales.

Sobre la cuestión de los “charts” musicales habló Leila Cobo, vicepresidenta de música y mercado latino de Billboard/valence media group, en el marco de la FIMPRO.

Billboard es una empresa que desde 1894 ha estudiado y difundido cuáles son los productos musicales más relevantes y más escuchados por el público. “Cualquier persona que quiera tener una carrera musical tiene que seguir Billboard”, soltó sin tapujos Leila, quien sabe que su monstruo mediático con decenas de “charts” publicados refleja de manera fidedigna la actualidad de la escena.

“Entras a los ‘charts’ y no solo descubres qué artista o qué canción escucha la gente, sino cómo lo escucha, por cuánto tiempo lo escucha, cuál es la tendencia comercial, si compra música o solo la escucha en streaming”, señala.

Sobre el streaming, la directiva fue clara al dar su opinión sobre la relación que hay entre reproducciones y éxito: “Las views no van de la mano del éxito de lo comercial porque tú puedes tener un millón de views en YouTube, pero quizá no logras tener un sold out en una arena para 18 mil personas, el principal generador de ingresos e indicador de realización para el músico siempre va a ser la venta de shows”.

Billboard también ha sido criticada por resaltar la escena urbana latina (reguetón, trap, cumbia, rap) ante otros géneros (rock, pop, indie) ve esto como algo provechoso para todos los músicos, y Cobo explica por qué: “Que la escena urbana latina esté a la alza es algo bueno para los músicos latinos porque cuando los sellos discográficos generan ganancias gracias al reguetón tienen dinero para financiar otros proyectos quizá experimentales y músicos nuevos que de otra manera no podrían apoyar”.

Además, agregó que “ya no basta tener discos, música en streaming y shows, ahora los artistas deben buscar llegar por diversos medios: cine, videojuegos, series, televisión, publicidad, etc.”.