'La hora de la desaparición' se estrena en México: ¿hay escena postcréditos?

Con un 100% de aceptación de la crítica, la nueva película del director Zach Cregger, “La hora de la desaparición”, acaba de estrenarse en las salas de cine de México y muchos ya la consideran la mejor cinta de terror del verano.

Con una propuesta que ofrece una nueva perspectiva del género, la producción protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Carty Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan ha causado sensación a nivel mundial y apunta a convertirse en uno de los éxitos cinematográficos más importantes del año.

La trama sigue a un grupo de niños que desaparecen misteriosamente a la misma hora y de la misma manera, un inquietante suceso que desata pánico entre los habitantes de la ciudad y los lleva a iniciar una peligrosa investigación.

Pese a que usuarios han reportado que presenta una forma curiosa de mostrar los créditos, el film no cuenta con una escena post créditos, por lo que después de mostrar los nombres de todos los participantes y compañías productoras, las luces de la sala se encenderán.

La premisa de la película es la desaparición de los niños de una forma extraña, uno de las leyendas que más relacionaron usuarios fue la del Flautista de Hamelín , que cuenta la historia de un hombre que es contratado por los habitantes de la ciudad de Hamelín para librarse de una plaga de ratas, él usa su flauta para "hipnotizar" a las ratas, pero al momento de pedir su pago, la ciudad lo rechaza, él se aleja por un tiempo para después como venganza, usar la flauta para "hipnotizar" a los niños y llevárselos como una forma de castigo.

El mismo director comentó que a pesar de ser ficción, se inspiró en algunos casos de niños desaparecidos para construir la historia , también habló de una tragedia que en parte le inspiró:

"Tuve una tragedia en mi vida que fue muy, muy dura. Alguien muy, muy, muy cercano a mí murió repentinamente y, sinceramente, estaba tan desconsolado que empecé a escribir Weapons, no por ambición, sino simplemente como una forma de afrontar mis propias emociones", dijo el director a Entertainment Weekly.

