¡Cinemex celebra a lo grande! Disfruta combos desde 115 pesos

Cinemex también tiene sus boletos a tan solo 30 pesos, para que veas tus películas favoritas en la pantalla grande a un precio accesible

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Cinemex anunció increíbles descuentos en su área de dulcería. ESPECIAL/ Unsplash

Con motivo de su 30 aniversario, Cinemex  tiene sus boletos a tan solo 30 pesos del 4 de agosto al 2 de septiembre de este 2025, una promoción válida en todos sus complejos Cinemex de México, para que veas tus películas favoritas en la pantalla grande a un precio accesible.

Los boletos a 30 pesos aplican todos los días antes de las 16:00 horas hasta el 2 de septiembre, aplican únicamente en boletos tradicionales, premium en formatos 2D, 3D y ATMOS.

Mientras que para formatos IMAX y 4D el precio es de 70 pesos.

Además de los boletos, Cinemex anunció increíbles descuentos en su área de dulcería, donde podrás disfrutar de sus deliciosas palomitas y refrescos, también a un precio increible.

Combo Pareja en $199 pesos

  • 1 palomitas grandes (100 g aprox)
  • 2 refrescos grandes (946 ml c/u)
  • 1 M&M’s cacahuate (37.5 g).

Combo Individual en $115 pesos

  • 1 palomitas medianas (85 g aprox)
  • 1 refresco mediano (680 ml)
  • 1 M&M’s cacahuate (37.5 g)

Cabe destacar que a diferencia de los boletos a 30 pesos, la oferta en combos está disponible solamente de lunes a viernes, del 4 de agosto al 2 de septiembre, y antes de las 16 horas.

Descubre todo lo que puedes disfrutar con la tarjeta Círculo INFORMADOR

Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.

¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:

  • Haz clic en “Obtener mi folio”.
  • Luego selecciona “Usar beneficio”.
  • Elige Cinemex.
  • Compra tus folios.
  • Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar tu película.

Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.

