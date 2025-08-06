¡Cinemex celebra a lo grande! Disfruta combos desde 115 pesos

Con motivo de su 30 aniversario, Cinemex tiene sus boletos a tan solo 30 pesos del 4 de agosto al 2 de septiembre de este 2025, una promoción válida en todos sus complejos Cinemex de México, para que veas tus películas favoritas en la pantalla grande a un precio accesible.Los boletos a 30 pesos aplican todos los días antes de las 16:00 horas hasta el 2 de septiembre, aplican únicamente en boletos tradicionales, premium en formatos 2D, 3D y ATMOS.Mientras que para formatos IMAX y 4D el precio es de 70 pesos.Además de los boletos, Cinemex anunció increíbles descuentos en su área de dulcería, donde podrás disfrutar de sus deliciosas palomitas y refrescos, también a un precio increible.Cabe destacar que a diferencia de los boletos a 30 pesos, la oferta en combos está disponible solamente de lunes a viernes, del 4 de agosto al 2 de septiembre, y antes de las 16 horas.Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.NA