La euforia juvenil invade a Jonas Brothers

El clima frío y la lluvia no fueron impedimento para que 12 mil almas, la mayoría adolescentes y jóvenes, disfrutaran del “Happiness Begins Tour” que los Jonas Brothers llevaron a la Arena VFG.

Aunque estaba anunciado oficialmente que el concierto daría inicio a las 19:30 horas, los hermanos Kevin, Joe y Nick aparecieron en escena a las 21:30, previo a ellos, Jordan fue el encargado de encender los ánimos entre el público, aunque no hacía falta, pues la euforia por ver a este trío pop ya estaba más que a tope, sin embargo, en el ínter, un DJ mantenía la energía con un repertorio que iba de lo electrónico, pasando por el dance y el reguetón.

Los Jonas Brothers venían de presentarse en la Ciudad de México y ahora Guadalajara los recibía con grandes ovaciones. La velada comenzó con el tema “Rollercoaster”, antes y después de la canción, fueron agasajados los hermanos con estruendosos gritos, luego continuaron con “S.O.S” y “Cool”.

La producción y escenografía le daban realce al espectáculo, una gran pantalla encima de ellos con sus cinco músicos y dos coristas, ofrecía una panorámica muy dinámica del show. Jonas también interactuó con su banda en el tema “Only human”, los hermanos no se andaban con medias tintas y entregaron cuerpo y alma en su concierto. Joe le dio la bienvenida al público gritándole: “¡Los quiero!”, y después sonaron los acordes de “Strangers”.

Los gritos de la audiencia fueron una constante durante el espectáculo, no cesaban en ningún momento y aún los Jonas Brothers tenían más canciones para repartir, por ejemplo, “That’s just the way we roll” y “Fly with me”.

En “Used to be”, los hermanos bajaron del escenario y caminaron por un pasillo que los condujo al frente de éste para estar más cerca del público. Justo después cantaron “Hesitate” y “Gotta find you”. Los temas más prendidos serían “Jealous” y “Cake by the ocean”.