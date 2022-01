La distancia es traicionera: todos tenemos un “Amor dividido”

El realismo con el que “Amor dividido” abordará temáticas complejas de la sociedad, es lo que cautivó a Eva Cedeño para adentrarse a la vida de “Abril”, personaje protagónico de esta nueva trama producida por Televisa, en la que el espectador encontrará una perspectiva sensible en la exploración de la migración y el desarrollo personal.

“‘Amor dividido’ es una historia que abarca muchísimos temas que siempre han estado presentes en la vida de los mexicanos, pero al final no con la importancia suficiente o el subrayado adecuado, porque se tocan temas sobre la migración, de cómo las familias se desintegran para que alguien se vaya a buscar mejores oportunidades para los suyos y cómo se sufren las consecuencias de estas decisiones”.

“Esa es la responsabilidad que tiene un actor cuando interpreta a un personaje, que ese mensaje llegue a otra persona, no sabes si eso lo tomará como una señal, una enseñanza o simplemente lo ve y se va de largo, pero hay personajes que se quedan marcados”, indica en entrevista con EL INFORMADOR la actriz que ha participado en proyectos como “¿Qué le pasa a mi familia?” y “Mi querida herencia”.

A la espera del estreno de “Amor dividido” que será hoy, 17 de enero, bajo la producción de Angelli Nesma, a través del Canal de Las Estrellas a las 18:30 horas, Eva Cedeño revela algunas de las apuestas principales que tendrá esta historia estelarizada también por Gabriel Soto (en el rol de “Max”), Andrés Palacios (“Bruno”) e Irina Baeva (“Debra”), quienes estarán no solo en un huracán de pasiones y dilemas personales, sino que también pondrán sobre la mesa el empoderamiento y la importancia de la honestidad y perseverancia para la resolución de conflictos emocionales.

Si bien Eva Cedeño ha transitado por diversos proyectos en donde el drama y la comedia han estado presentes, la actriz resalta los matices que “Amor dividido” tendrá y aunque está basada en la historia original colombiana “Allá te espero”, revela cómo este melodrama tendrá puntos clave para identificarse con la audiencia mexicana, pues uno de los ejes centrales es la migración y la capacidad de resiliencia para enfrentar los cambios culturales y destacar pese a las adversidades sociales.

“También vemos cómo se toca el tema de la prostitución muy por encima, por el horario en el que estaremos a las 18:30 horas, reflexionamos sobre cómo por tratar de salir adelante tienes que hacer cosas que no querías y te sientes obligado, también hablamos sobre la familia, el amor de pareja, el amor de una madre a un hijo, de cómo las familias se integran y desintegran, tienen temas para todas las familias”.

Ni buenos ni malos

Si algo celebra Eva Cedeño ante historias como “Amor dividido” es cómo el espectador y también los actores se relacionan cada vez más con personajes que salen de los clichés y resalta cómo queda atrás la idea de los villanos sin sentido, al referir que parte esencial de las tramas modernas es la profundidad que se le da a los personajes para conocer realmente sus orígenes y las circunstancias que los motivan a tomar decisiones quizá no tan acertadas en el momento: “Ahora son más humanos, son personajes complejos; ya no somos el bueno que es totalmente bueno y ni el malo porque sí, ahora se muestra mucho cómo un ‘villano’ toma sus decisiones por alguna razones, ahí es cuando logramos entenderlo o cuando ‘el bueno’ toma una decisión que no es la mejor y logramos justificarlo, eso es la vida humana, el día a día, es un ser humano como tú y como yo, somos complejos”.

Con esta idea es cómo Eva Cedeño aceptó dar vida a la joven “Abril”, una mujer nacida en el campo que tendrá que aprender en el camino cómo hacer frente a sus deseos llevando a la reflexión como estandarte; además, la actriz resalta que los personajes femeninos cada vez tengan mayor poder de decisión sobre lo que es bueno para ellas sin la necesidad someterse a los deseos ajenos.

“Con ‘Abril’ me siento súper identificada en algunas cosas y en otras no. Creo que es un personaje que va a empoderar, aunque es una palabra que no sé qué tanto me gusta, pero le va a tender la mano y le va a regalar fuerza a las mujeres para tomar decisiones para ellas mismas, para sus familias, su pareja”, finaliza.

¿De qué va “Amor dividido”?

“Amor dividido” narra la historia de “Abril” (Eva Cedeño) y “Max” (Gabriel Soto), dos personas que no tienen nada en común: ella es muy latina y él es muy “gringo”. Para “Abril” la familia es su prioridad, mientras que para “Max” tener éxito en el mundo corporativo es lo más importante. Ella ama vivir en su pueblo y trabajar en el campo. Él, a pesar de ser mitad mexicano, ha olvidado por completo sus raíces y es feliz viviendo en un país del primer mundo. Difícilmente se podrían enamorar dos personas tan diferentes. Sin embargo, por distintas razones, ambos se ven obligados a vivir en la Ciudad de México y sus vidas comienzan a cambiar radicalmente hasta unirlos en medio de la soledad y la decepción que les generó el abandono de sus parejas.

MQ