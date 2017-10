La densa noche de Inflames en Guadalajara

Hablar de Inflames es hablar de una banda pionera del death metal melódico -riffs rápidos, pesados pero con armonías, toques acústicos, con estribillos marcados acompañados de voz tanto gutural como limpia- que junto con Dark Tranquillity y At the Gates, marcaron la punta del iceberg del género por todo el mundo y que ganó una sólida base de fans mexicanos y en especial en Guadalajara.

Fue el 3 de septiembre del 2000 que Inflames pisaría por primera vez suelo tapatío, en aquella ocasión los recibiá el mítico Centro Cultural Roxy. Iniciaba el nuevo milenio y la popularidad de la banda estaba por los cielos con su 'Clayman'.

Pasaron trece años para que regresará, y lo hacia como uno de los estelares del, todavía jalisciense, Hell & Heaven 2013. Por aquella ocasión venían con su disco 'Sounds Of A Playground Fading', un material mucho más suave si tomamos en cuenta sus primeros tres trabajos.

La noche del pasado viernes se escribía un nuevo capítulo entre los suecos y tapatíos. Los de Gotemburgo, estaba en México para promoción de su duodécimo disco 'Battles'. El tour mexicano incluía presentación en el Pabellón José Cuervo en la Ciudad de México, después el BMLS Showcenter de Guadalajara y finalizar en el Northside de Monterrey para seguir por Sudamérica y Europa.

En su presentanción en Guadalajara contaron con los teloneros de Cathleen (ex Everyone Likes Cathleen). Integrados por los hermanos Luis e Iván Rodríguez, Federico Molinar y Giovanni Oloarte procedentes de CDMX, cuentan con dos ep's y el disco 'Virus' conjugando sonidos que surcan el metal-core y new metal tocando ya en festivales como el Hell & Heaven y el KnotFest México, así como su reciente gira por centro y sudamérica.

Pasadas las 21:30 horas subía al escenario Anders Fridén, Björn Gelotte, Joe Rickard y Niclas Engelin sin muchos aspavientos por parte de ellos, no así las más de 500 personas que estaban en el venue. Así pues sonó 'Drained' y 'Before I Fall' de su más reciente disco, un material que ha sabido sortear críticas tanto de fans como de críticos. Le siguió 'Everything's gone' y 'Take This Life', pieza ya clásica del cuarteto, capaz de generar un vaivén en la cabeza y un moshpit instantáneo.

Gran sorpresa se suscitó al saberse que el sitio del concierto sería BMLS Showcenter. Ya que la sede ubicada en Av. Avila Camacho 1567 no es reconocido por su gran sonoridad, no obstante durante prácticamente todo el recital, se escuchó un a la perfección y remarcado en machacante sonido con las luces en cálido y una manta en el fondo del escenario con el característico logo de la banda.

Luego de una hora y media del show, y tras 19 canciones, poco les parece importar tanto la mutación y evolución que ha tenido Inflames a lo largo de sus 30 años de carrera, tanto en su sonido y en sus integrantes, recordando que en 2010 se fue de la banda Jesper Strömblad, el último miembro fundador. "Es cierto que han cambiado en muchos sentidos, pero la banda como tal está más allá de las individualidades, es un ente poderosísimo que está mejor que nunca", compartió Jesús Gonzalez, asistente al recital.