La cumbia sabanera invade la ciudad

El ritmo de la cumbia colombiana va a poner a bailar a los tapatíos en el Festival Cultural Sucede, con la presentación del legendario Carmelo Torres y su cumbia sabanera. “México es un país muy cálido, gente muy amable, muy acogedora. A Guadalajara, todavía no he ido”, dijo en entrevista el músico cafetalero con 45 años de carrera.

Sobre el concierto que dará en las calles de la ciudad, el acordeonista adelantó: “Los conciertos que estoy dando ahorita tienen a la cumbia como prioridad, pero también chorros, paseos sabaneros, merengue, así es… Esperemos hacer un concierto del agrado del público, donde quiera que me presento el público se prende, esperemos que no sea la excepción. Hasta ahora los conciertos que yo he tocado la gente se ha comportado muy bien, la gente se enloquece bailando cumbias, cantándolas, la gente allá es maravillosa”.

Carmelo visitará el país para dar una decena de conciertos, en los que compartirá parte de su nuevo material: “Tendrán el privilegio de escucharlo antes. Pensamos hacer un lanzamiento en Bogotá, después del viaje a México”. El ensamble con el que viaja consta de músicos con los que ha compartido buena parte de su carrera: “Los músicos que me acompañan son compañeros de toda la vida: unos 30, 35 años de estarme acompañando. Estamos muy acoplados, ya somos una familia”

Cuidadosa preparación

A propósito de su discografía y cómo elige las canciones que grabará en el estudio, Carmelo Torres afirmó que antes de pensar en grabarlas las prueba en las presentaciones: “Yo las canciones primero las interpreto en fiestas, en parrandas: las que más le gustan al público son las que voy grabando”.

El nuevo álbum cuenta con cinco temas suyos, además de composiciones de músicos que lo acompañan, como Orlando Landeros, “Tiene un tema a la Virgen de Guadalupe”. Su método de trabajo al componer es llevar los temas con el grupo: “Es un trabajo en conjunto, y también lo grabamos en bloque”.

Otros compositores son los hermanos de Carmelo, como Santander Torres. Y es que la música viene de familia: “Aprendí a tocarlo con mi papá, que también era intérprete de cumbia de la gaita. Luego le seguí los pasos al maestro Andrés Landeros (padre de Orlando Landeros): fue el primero que traspaso la cumbia de la gaita al acordeón. Fui amigo del maestro Andrés, le aprendí mucho de sus cumbias”.

Sonido que rompe fronteras

Durante sus giras internacionales, el acordeonista ha tenido la oportunidad de compartir sus estilos en la cumbia, pero también de ver cómo ha evolucionado el género en otras partes de Latinoamérica: “Se cumbia se ha desarrollado enormemente en todas partes. He estado en varios países, y la gente siempre enloquece con la cumbia: Argentina, Chile, Perú, en México siempre es una locura. Y también interpreto porro, merengue, ballenato y sabanero. Soy polifacético, interpreto varios géneros en el acordeón”.

Luego de cuatro decenios de interpretar el acordeón, Carmelo lo afirma con orgullo: “Todo el tiempo he sido defensor del folclor”.

¡ASISTE!

No te lo pierdas

Carmelo Torres y su cumbia sabanera

Explanada 18 de marzo

21 de octubre a las 20:00 horas