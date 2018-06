La creatividad de Sofía Carrillo después del Ariel

La cineasta tapatía Sofía Carrillo recibió el martes el Ariel en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación, por su obra “Cerulia” (2017). En 2012, Sofía recibió también el Ariel por su corto “Prita Noire”. Filmado con la técnica de stop motion, “Cerulia” es su séptimo corto como directora. En entrevista, Carrillo cuenta sobre la entrega, la evolución de la animación desde su debut y sus planes a futuro.

— ¿Cómo viviste la noche de la entrega?

—Muy emocionada. Bellas Artes es uno de los recintos más importantes del país, me emociona que la entrega del Ariel sea allí. Es muy especial, me da emoción ver a toda la comunidad cinematográfica unida en un espacio. Formo parte del lado de la animación, pero es increíble estar con los actores, directores, fotógrafos. Es algo muy propio del cine, es un sentimiento que se tiene desde que estamos chiquitos y no se me ha quitado. Mientras avanzaba la noche y se entregan los premios es muy interesante. Es bonito escuchar a la gente de la Academia que tiene una postura muy clara de lo que sucede en el país en cuanto a violencia. Fue increíble escuchar cuando dijeron “Cerulia”. Imaginaba qué podría decir, pero no preparé algo: dije lo que me salió del corazón.

—Es una entrega nacional, en particular la animación ha tenido un auge en Jalisco. El Ariel es una manifestación más de esa calidad que se ha desarrollado en los últimos años.

—Completamente. Me siento orgullosa de ser tapatía y de ser animadora stop motion. Es como si fuera una denominación de origen, como el tequila. Tiene una especie de sello. Claro que es emotivo también porque creo que fui consciente. Fue importante recordar cuando estudié cine en Guadalajara y lo que está pasando en la ciudad con los estudiantes de cine. Creo que fue importante para mí pensar en esa otra parte: no quisiera que nadie pasara por un episodio así. Es muy delicado. Es demasiado cercano. Además de la gran emoción por ganar siendo de Guadalajara… No sé si inspiré, pero ojalá que los que quieran estudiar cine sigan haciéndolo. A mí me inspiraba cuando estudiaba cine ver a la gente que era de Guadalajara y hacía cosas importantes. Me inspiraba mucho y pensaba que sí se podía.

—Mencionas tu etapa de estudiante. Lanzaste tu primer cortometraje en 2005: el cine ha cambiado, tanto en la industria, la animación en Guadalajara, incluso el país, tocando el tema de los estudiantes. ¿Cuánto has cambiado desde ese estreno hasta “Cerulia”?

—Es impresionante todo lo que ha pasado. Los primeros cortometrajes obedecieron a una necesidad emotiva, cosas que necesitaba sacar. Eran muy abstractas, hacía cosas experimentales. La llamaba la narrativa emocional. En cuanto a narrativa era más complejo, por no tener un hilo narrativo muy claro. Pero en ese aspecto los espectadores han evolucionado: era muy delimitado el cine, la TV y el video. Ahora es exponencial lo de las plataformas, el espectador tiene muchas opciones para ver. Ya hay espacio para todas las propuestas. Eso fue el entorno. El gusto del público también cambió. Ya no solo lo hago por expresarme, ya lo hago porque es lo que quiero hacer toda mi vida. Me interesa contribuir a que se desarrolle una industria. No puede haber industria si sólo hay una persona. De “Vértigo” a “Cerulia” creció muchísimo el crew: siguen muchas personas, pero muchos son buenos. El camino ha sido increíble.

Lo que sigue para Sofía

La carrera de Sofía no para, pues ya se encuentra en la edición de su primer cortometraje con actores: “Lo hice en marzo de este año. Es mi primera experimentación seria con actores. Ya había tenido acercamientos en la escuela. Estoy editando, muy emocionada de ver este otro mundo. Para un animador es muy complejo conseguir el material para contar la historia, meses (“Cerulia” fue de octubre a junio, sólo esa parte de la producción). Con actores lo tuve en una semana”. Quienes actuaron fueron Susana Romo, Michelle Betancourt, Marisol Padilla Sánchez y Christian Dávalos: se filmó en Jesús María (en los Altos de Jalisco).

Aunque la animación seguirá en su filmografía: “Estoy escribiendo algo que podría ser mi ópera prima. No sé qué pueda pasar, es un proceso largo y al ser ópera prima hay que ser muy valiente, estar muy decidida por el tiempo que se invierte”, finaliza.

SABER MÁS

¿De qué trata “Cerulia”?

“Cerulia” inicia un viaje para despedirse de la casa donde pasó su niñez, pero los recuerdos y la presencia de sus abuelos no la dejarán partir.