Rituales para iniciar octubre según tu signo del zodiaco

Con la incipiente llegada de octubre, mes que marca la cuenta regresiva al final del año, es normal que algunas personas se pregunten qué rituales deberían realizarse para limpiarse de las mañas energías y llamar a aquello que es luminoso. De acuerdo con información del Horóscopo Negro, estos son los rituales recomendados para los 12 signos del zodiaco.

ARIES

Necesitas dejar atrás la impaciencia; una noche de calma, escribe en un papel todo lo que quieras soltar: nombres, recuerdos, miedos, incluso hábitos que sabes que te frenan. Coloca el papel en un cuenco metálico y quémalo mientras respiras hondo. Mira cómo el humo se eleva y siente que la rabia, el cansancio y las dudas se van con él.

TAURO

Para entrar a octubre con buena vibra, prepara un baño con agua tibia, hojas de laurel, pétalos de rosa y un puñado de sal gruesa. El laurel abre caminos, la sal limpia y la rosa suaviza las tensiones que te han endurecido durante el año. Mientras el agua corre por tu cuerpo, imagina que todo lo que pesa se disuelve. Repite en silencio lo que quieres atraer: dinero, seguridad, amor, creatividad.

GÉMINIS

Busca una libreta nueva, de preferencia de tapa azul, y escribe tres columnas: lo que agradeces del año, lo que quieres soltar y lo que deseas antes de diciembre. Después, enciende una vela amarilla y léelo en voz alta. La vela activará tu capacidad de comunicación con el universo y contigo mismo. Cuando termines, guarda la libreta bajo tu almohada durante tres noches.

CÁNCER

Tu mundo emocional necesita protección antes de que las energías más oscuras de finales de año empiecen a moverse. La última noche de septiembre, prepara un pequeño altar cerca de una ventana. Coloca una copa de agua, una vela plateada y una piedra de cuarzo o una concha de mar. Escribe en un papel los nombres de las personas que amas y de los lugares donde te sientes en casa. Enciende la vela y visualiza una luz plateada que cubre a todos con calma y seguridad. Deja el papel bajo la copa de agua toda la noche y tírala al día siguiente.

LEO

Necesitas un ritual que alimente tu confianza. Frente a un espejo, enciende dos velas doradas y mírate a los ojos mientras repites tres veces en voz firme: “Yo brillo, yo creo, yo merezco”. Hazlo de noche, cuando nadie te interrumpa, y deja que la llama ilumine tu reflejo. Mientras las velas se consumen, piensa en cada meta que quieres alcanzar antes de que acabe el año.

VIRGO

Escoge una mañana para hacer una limpieza profunda en tu casa o en tu espacio de trabajo. Saca lo que no uses, regala lo que esté en buen estado y tira sin remordimiento lo que solo acumula polvo. Cuando termines, coloca en un rincón una vela blanca y un cuenco con sal gruesa. Deja que ardan mientras ventilas el lugar.

LIBRA

Prepara una mesa con una vela blanca y otra negra. Enciende primero la blanca y piensa en todo lo que deseas mantener en tu vida: relaciones, proyectos, emociones. Después enciende la negra y piensa en lo que necesitas soltar: dudas, culpas, conflictos. Quédate mirando ambas llamas al mismo tiempo, sintiendo cómo se equilibran entre luz y sombra. Deja que se consuman mientras respiras profundo.

ESCORPIO

La última noche de septiembre coloca un recipiente con agua al aire libre o en una ventana donde le dé la luz lunar. Mientras lo haces, piensa en los miedos o resentimientos que necesitas dejar atrás. A la mañana siguiente usa esa agua para lavarte las manos o salpicar tu rostro mientras visualizas que te desprendes de todo lo viejo.

SAGITARIO

Toma un papel grande y dibuja un mapa o un collage con imágenes de los lugares, actividades y metas que quieres vivir antes de que termine el año. Colócalo en un lugar donde lo veas cada día y enciende una vela naranja frente a él mientras dices en voz alta: “Estoy listo para todo lo que el mundo tiene para mí”.

CAPRICORNIO

Busca un espacio tranquilo al aire libre, puede ser un jardín o un parque, y lleva contigo una piedra que te llame la atención. Sostén la piedra en tus manos y piensa en las metas que quieres asegurar antes de que acabe el año. Entiérrala ligeramente en la tierra mientras repites mentalmente que cada paso que das tiene raíces fuertes.

ACUARIO

Consigue un cuarzo transparente y colócalo en el alféizar de una ventana durante una noche de viento o cuando el aire se sienta especialmente fresco. Al día siguiente toma el cuarzo entre tus manos, respira profundo y visualiza cómo el aire se lleva el ruido mental mientras el cristal absorbe la energía limpia.

PISCIS

Antes de dormir prepara tu espacio con una vela violeta y un poco de incienso suave, como lavanda o sándalo. Mientras la vela arde, escribe en un papel una pregunta que quieras responder o una situación que necesites comprender. Coloca el papel bajo la almohada y duerme con la intención de recibir señales en tus sueños.

