“La bandida” toma por asalto la pantalla

“La bandida” se estrenó el pasado 1 de junio en Azteca 7, en una coproducción del canal con Sony.

La serie retoma la historia de “Graciela Olmos”, un personaje de la historia de México que ganó fama tras la Revolución, al convertirse en traficante de alcohol y regentear un tugurio en la capital del país.

Ianis Guerrero interpreta a “José Hernández”, pareja de “Graciela”, apodada “La bandida” e interpretada por Sandra Echeverría principalmente.

El actor mexicano platicó cómo se unió a la producción, que ya se estrenó en Latinoamérica: “La invitación me llegó a través de una directora de casting. Fue un sueño hecho realidad, en cuanto me enteré de que existía este proyecto me encantó estar en una serie histórica. Cuando me propusieron el personaje del bandido no cabía de felicidad”.

Ianis ya había colaborado con el director Mauricio Cruz, en la producción “Blue Demon”. Algo que convenció a Guerrero fue el tamaño de la serie de “La bandida”: “Enorme, muy grande, con más de 500 actores y que retrata casi 50 años de la historia de México”. El actor recordó cómo es el primer encuentro de su personaje con “La bandida” (interpretada por tres actrices): “Ella vive con su padre en una hacienda que asaltan unos ladrones. El líder es ‘José Hernández’, mi personaje. Él mata al padre”.

La joven “Graciela Olmos” jura venganza: “La historia arranca allí, se vuelven a encontrar diez años después. Los ladrones ya son revolucionarios, hacen la revolución del Norte hacia la Ciudad de México. Se cruzan en un convento y ahí está ‘Graciela Olmos’”. Es ahí cuando comienza su relación.

Para Ianis Guerrero, trabajar en esta producción fue un gusto y un reto: “Estoy muy contento, tuvimos que trabajar a caballo bastante, estuve casi tres meses trabajando equitación, muchos pases, además disparo de armas. Los ensayos fueron muy padres, había escenas muy cinematográficas, de batallas donde los caballos tenían que estar a gran velocidad. Fue como ser un niño de nuevo. Trabajar con los caballos fue muy hermoso, me fascinan. Lo disfrutamos muchísimo, y creo que la gente lo va a disfrutar mucho también. Filmamos en haciendas, con agaves y paisajes que recuerdan los cuadros, como del Dr. Atl”.

“José Hernández” es uno de los protagónicos en la novela: “Fue un reto muy grande: el personaje de ‘Graciela Olmos’ se interpretó por tres actrices en las tres etapas distintas, a mí me tocó trabajar todo. Es un reto distinto. Recreamos la Revolución, el México de los 30 y 40”.

Lo básico

Arma agenda de trabajo

Además de “La bandida”, Ianis Guerrero ha trabajado en dos proyectos en 2020: “A principios de año hice una película en Puerto Rico, con el director Marcos Carnevale (quien hizo ‘Corazón de león’). Allí filmamos ‘El cuartito’, que la pudimos terminar: es la historia de cinco migrantes detenidos en el cuartito para interrogarlos”.

Además, Ianis comenzó a grabar “Hijo de familia” en Guadalajara, el febrero pasado: “Arranqué una historia que escribí, con Óscar Ramírez y el director Rafa Lara”. Las grabaciones se detuvieron por la pandemia.

JL