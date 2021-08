La temporada 2021 de “La Voz Azteca” terminó el pasado miércoles, donde Sherlyn y Edith Márquez se coronaron como las ganadoras del reality. Sin embargo, durante las audiciones, batallas, knockouts y Top 3, los televidentes vivieron distintas experiencias con los participantes. Quizá te preguntes qué se siente participar en concursos como estos, así que hablamos con algunos de los tapatíos presentes en el programa.

“Es una experiencia que se vive nada más una vez en la vida”

Se trata de Jesús Cortés, Moisés Solis, Ale Soto y Emilio “El de la lengua encendida” quienes nos comparten sus momentos más destacados durante “La Voz”,

Ale Soto, quien logró llegar a la final del reality en el equipo María José, dijo a INFORMADOR.MX que “venció su miedo” a los escenarios por todo lo vivido en el reality. “No creía mucho en mí y en lo que podría llegar a ser y hasta dónde podía llegar”

“Valoré muchas cosas: a mi familia, por todo el esfuerzo que hacían por mí, mis amigos que siempre me apoyaron y otros que no me apoyaron”, detalló Ale. “Fue muy difícil para mí. Pero es una experiencia que se vive nada más una vez en la vida”.

Ale Soto fue una de las concursantes que impactó a los coaches de “La Voz” en las audiciones; Jesús Navarro, María José, Edith Márquez y Miguel Bosé apretaron el botón apenas unos segundos después de iniciar a cantar. “Estaba en un estado de shock”, dijo Soto. “La verdad es que casi no me acuerdo de nada. Todo lo reviví ya que lo vi. (...) Fue impresionante que todos se hayan volteado, y más porque, como fui de las últimas en audicionar, dije: ´chin, ya se están llenando los equipos, ya están más exigentes (los coaches). Va a estar difícil´. Pero después de todo lo que me dijeron, que querían que estuvieran en sus equipos, lo agradecí demasiado”.

Pero no todo fue una experiencia positiva para Soto, pues tuvo que dejar a su hija de tres años en Guadalajara por casi tres meses. “Ni siquiera podíamos hacer videollamadas porque las dos llorábamos al vernos. Para mí eso fue muy difícil”, dijo.

Por su parte, Jesús Cortés —quien formó parte del equipo Miguel Bosé— admitió que su experiencia en “La Voz” fue un sueño “no tan lúcido” por los nervios y la adrenalina que pasó en las audiciones y en cada una de las etapas. “No me la creía. Me empezaron a temblar las piernas”, dijo sobre las audiciones.

“No quedó más que afrontar y confiar en la disciplina que había estudiado para ese momento”, agregó.

"No estamos tan lejos de cumplir nuestros sueños": Jesús Cortés

El cantante de ópera detalló que haber sido elegido por un cantante a quien admira por su trayectoria y conocimiento, fue “increíble”. No obstante, la lucha más grande que Cortés tuvo fue con él mismo, pues sus nervios no lo dejaban demostrar sus habilidades al máximo.

“El estudio y la disciplina siempre te van a sacar adelante. Tienes que confiar en eso. Pero, si vienen los nervios y te dejas llevar por ellos, te pueden traicionar”, dijo. Por lo que intentó aprovechar su entorno para mejorar estos momentos y “soltarse”, de entre varios retos que vivió en el reality. “Como cantar mariachi”, detalló.

“Lo mejor es fluir y estar consciente de lo que sabes y lo que puede pasar”, dijo. “Conocí gente increíble, el lado humano de los artistas y me di cuenta de que no estamos tan lejos de cumplir nuestros sueños. Somos capaces de hacer con entusiasmo lo que nosotros queremos”.

Aprovechar segundas oportunidades

Quien estuvo de acuerdo con Jesús fue Moisés, a quien conoció en su equipo y que luchó por un lugar en “La Voz”. Sin embargo, la experiencia de Moi se dio en las calles de Guadalajara, por lo que su única arma era creer en él mismo.

“Me sentía chiquito porque, a pesar de que yo sabía que tenía la voz bonita, los veía y decía: ýo no tengo papás músicos o un apoyo que me ayudó a seguir creciendo´. El tiempo me fue ayudando”, dijo. “Dudé mucho por la manera en la que crecí, de manera autodidacta”.

“Un cantante callejero con un sueño muy grande”, así se describió Moi antes de “La Voz”, y una vez que obtuvo la oportunidad de participar y competir contra otras voces de México, se preguntó si de verdad lo merecía.

“Lo que más me pesa es no haber creído en mí. Pude haber hecho muchísimo más”, agregó.

Moisés recomendó a los nuevos músicos que intenten subir de escalón, sin esperar a que alguien les diga “cuánto vale tu trabajo”. “El cambio nace de ti”, destacó.

Tras superar las audiciones, Moises aclaró su camino y aprendió a confiar en él mismo, pues literalmente, unos cantantes pidieron su voz para el concurso.

Finalmente, Emilio “El de la lengua encendida” —quien ya había participado en “La Voz” 2014— destacó que uno de los momentos más importantes de su participación, fue durante las audiciones al cantar “Lovely” de Billie Eilish.

Emilio regresó al reality para “poner el nombre de Guadalajara en alto” e intentar aprovechar su segunda oportunidad.

“Aprendí que si das el cien por ciento de ti y te enfocas, los resultados surgirán”, subrayó Emilio. “Más que nada, recordé que hago esto por diversión”, concluyó.

